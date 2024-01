ZYRTARE/ Roma prezanton trajnerin e ri, legjenda verdhekuqe do të zëvendësojë Zhoze Murinjon

Daniele De Rosi është zyrtarisht trajneri i ri i Romës, i cili vjen për të zëvendësuar Zhoze Murinjon.

Lajmin e ka konfirmuar vetë klubi verdhekuq me anë të një postimi në rrjetet sociale, duke zyrtarizuar ish-mesfushorin e njohur deri në fund të sezonit.

“Ne jemi të lumtur që mund t’ia dorëzojmë rolin menaxherial të AS Roma Daniele De Rosit, pasi mendojmë se lidershipi dhe ambicia që e kanë përcaktuar gjithmonë atë mund të jenë vendimtare në arritjen e objektivave të ekipit deri në fund të sezonit.

Ne ishim të vetëdijshëm për lidhjen e pathyeshme të Daniele me klubin, por entuziazmi i tij për pranimin e pozicionit për muajt e ardhshëm na bindi edhe më shumë për aftësinë e tij për të qenë një udhërrëfyes për lojtarët dhe një përfaqësues krenar i vlerave të klubit. Mirë se erdhe në shtëpi, Daniele”, u shprehën drejtuesit e klubit.

Paraardhësi i tij, Zhoze Murinjo, u shkarkua vetëm disa orë më parë, pasi rezultatet e fundit ishin zhgënjyese dhe humbja e fundit me Milanin rezultoi fatale për portugezin.

AS Roma are pleased to confirm that Daniele De Rossi has been appointed as head coach until 30 June 2024.

Welcome home, Daniele! ❤️

https://t.co/7e6RgE4dmA#ASRoma pic.twitter.com/2GWqAEGnKY

— AS Roma English (@ASRomaEN) January 16, 2024