Fotografja shkaku i ndarjes së Princ Lekës nga Elia Zaharia? Flet ish-këshilltari mbretëror: Ja si qëndron e vërteta?

Ndarja e Princ Lekës nga Elia Zaharia ka marrë vëmendjen e mediave ditët e fundit. Fillimisht u përfol për një tradhëti nga ana e pricit, por si qëndron e vërteta?









Në lidhje me këtë ka folur në Vizion Plus edhe ish-këshlltari për marrdhëniet me publikun në oborrin mbretëror, Erion Teli, ku ka treguar se çfarë ndodhi realisht mes Princ Lekës dhe Elia Zaharaias.

I pyetur nëse ishte fotografja Blerta Celibashi shkaku i ndarjes mes çiftit mbretëror, Teli tha se kjo gjë është tërësisht e pavërtetë dhe se kriza në çiftin mbretëror nisi një vit e gjysmë më parë, ndërsa sipas tij Princi filloi të shoqërohej me Blertën vetëm pak javë më parë.

Intervista:

Brikena Prifti: Meraku është te fëmijët, kështu mendoj që funksionon dhe në këtë rast. Ajo që ka patur më shuëm diskutime është emri i Blertës,

Teli: Absolutisht nuk është e ëvrtetë. Princi nuk është njeri që luan me dy standarde. Princi gjatë kohës që ka qenë me zonjën Zahari ka qenë njeri besnik. Nuk luan me dy standarde. Me zonjën Blerta Celibashi kanë një mauj e gjysëm që shoqërohen. Me zonjën Zaharia ka më shumë se 1 vit e gjysëm që mund të quhet e mbyllur.

Brikena Prifti: Si qendron e vërteta?

Teli: Princi Leka dhe zonja Zaharia kanë më shumë se 1 vit e gjysëm që të bënin të mundur funksionimin e martetës, muajt e fundit ishte e vështirë që ta kapërcenin dhe vendosën t’i jepnin fund martesës.

Brikena Prifti: Princi dhe princesha gjatë kësaj kohe kanë patur agjenda të ndara këto kohë?

Teli: Zonja Zaharia përveçse si aktore ajo është dhe Drejtorshë e Teatrit Kombëtar, agjenda e saj është e ngjeshur. Princi ka patur agjendën e tij, kjo ka bërë që të nxjerrë përplasjet e para. Të dy janë prindër shumë të mirë. Princi është një baba shumë i mirë. Të dy kanë vendosur që kjo marrdhënie të marri fund.