Gazment Bardhi ‘shpërthen’ në Komision dhe përplaset me deputeten: Basha, zagar që ka shitur interesat e demokrateve

Një debat i ashpër ka ndodhur mes deputetëve demokratë në Komisionin e Edukimit që drejtohet nga Flutura Acka.









Gazment Bardhi dhe Flamur Noka kanë kërkuar që komisioni të ndërpritet, duke ndezur edhe zhurmueset. Kjo është kundërshtuar nga deputetët e tjerë demokratë, që mbështesin Lulzim Bashën.

Në këto momente Gazment Bardhi ka “shpërthyer” në akuza ndaj Bashës, duke thënë se ai është “një zagar që ka shitur interesat e demokrateve dhe një shërbëtor i regjimit”.

Përplasja:

Bardhi: O Merita ka mundësi ti…

Merita Bakiu: Nuk i shërbej Edi Ramës unë, turp tju vijë

Bardhi: Ngri zërin për Komisionet Hetimore, boll. Pazaret i ka ndarë kush i ka ndarë. I ndan ai që i shkon ti prapa.

Bakiu: Nuk i shkon njeri prapa

Noka: Jeni me Edi Ramën

Bakiu: Me Edi Ramën jeni ju

Bardhi: Pazaret i ka bërë ai shefi jot, ti rri se nuk ka njeri gjë me ty. Nuk po të ofendon askush. O Merita do push tani apo jo. Lulzim Basha është një shërbëtor i regjimit dhe një zagar që ka shitur interesat e demokratëve. Të të vijë turp që i shkon nga prapa.

Bakiu: Unë jam me PD

Bardhi: Nuk kemi gjë me ty, je demokrate se je me PD. Ulu se nuk ka gjë njëri me ty.