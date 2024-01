“Këtij ja q*fshat… ”- E mohoi gjatë spektaklit, Ganiu Gërmia ‘nxjerr bllof’ Santianën. Publikon videon kur ajo e shanë nga nëna!

Gazetari dhe humoristi Visar Dërmaku i njohur për publikun e gjerë si Gani Gërmia ishte prezent në studion e spektaklit Big Brother VIP Kosova, për të folur për herë të parë pas eleminimit.









E teksa biseda ka nisur me thumbime edhe me opinionistët Ganiu pati disa sqarime edhe me disa prej banorëve brenda shtëpisë një prej të cilëve ishte konkurrentja Santiana Maloku.

Ai në një formë ironike i dërgoi Santianës të fala nga nëna e tij, duke i thënë:

“të fala ke nga nëna ime që e ke sharë”.

Santiana e ka mohuar ta ketë thënë por Gania nuk e ka lënë me aq pasi pas daljes, Gani Gërmia ka publikuar në llogarinë e tij zyrtare në Instagram një video, e cila dëshmon momentin kur konkurrentja i drejtohet atij me fjalë ofenduese e kishte sharë Ganinë me familje.

