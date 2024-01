“Ti qenke budallaqe, më nxive jetën”- Debati ashpër mes Gazi dhe Sarës: Ik se ta futa mbrapsht…

Konkurrenti i “Big Brother Vip” Gazment Ujkashi ka shpërthyer në ofendime ndaj Sara Gjordenin pasi kjo e fundit e bezdiste teksa ai po argumentonte me disa nga banorët.

Teksa ai fliste Sara herë pas here e ngacmonte me duar duke i tërhequr vëmendjen nga biseda. Kjo gjë e ka acaruar keq banorin deri sa ai i është drejtuar 27-vjeçares me fjalët: Ti qenke budallaqe, më nxive jetën ik mu largo mos më hajde afër se do të ta fus një mbrapsht.









Pjesë nga biseda:

Gazi: Ik do më lësh të qetë apo ta futa një mbrapsht, çdo herë më hidhesh ti mua sa herë po bëjë muhabet tamam ti “dërr-dërr” kot këtu.

Po ik moj ti qenke budallaqe ma nxive jetën, kur flas me një person tjetër pse më hidhesh në qafë

Sara: E kuptove ti pse tu hodha në qafë?

Gazi: Po ç’punë kam unë të kuptoj unë po bisedoj, mu largo dhe mos mu afro më.

Sara: Kujdes mua mos më prek me dorë.