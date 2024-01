U arrestua pasi ishte pjesë e rrjetit që prostituonte vajza të mitura, flet nëna e 31-vjeçares shqiptare: Nuk është e vërtetë, ajo bënte dy punë për të mbijetuar…

Nëna e 31-vjeçares shqiptare Lorela Kapaj, e cila u la në burg pasi ishte pjesë e një rrjeti që prostituonte vajza të mitura, ka folur për mediat greke dhe ka mohuar përfshirjes e vajzës së saj në aktivitetin për të cilin akuzohet.









“Të gjithë e njohin, ajo nuk është e përfshirë. Ajo kurrë nuk është ngatërruar në punë të tilla. Vajza punonte, punonte. Ka bërë dy punë për të mbijetuar. Kam pasur një atak në zemër, jam bllokuar. Ajo kurrë nuk ka dëmtuar asnjë njeri”, ka thënë nëna e Lorela Kapajt.

Më tej ajo është shprehur: “Shpresoj që e vërteta të dalë në shesh. Ajo ka punuar që e vogël. Me paratë të paguara nga qerpikët, ajo pagoi mësuesin që kishte për për fëmijën e saj. Sigurisht që do të kishte para, nëse do t’i bënte të gjitha këto.

Po ju them, nuk ka bërë asgjë. E pashë 17-vjeçaren që vinte për qerpikë dhe jo vetëm ajo. Vinin vajza për të vendosur qerpikët. Vajza ime nuk ka lënduar askënd.”