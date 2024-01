“Unë nuk jam objekt, jam njeri”- Fation Kuqari banori më i ri i Big Brother, Roza humb bastin me Romeon dhe duhet të…

Fation Kuqari është banori më i ri i Big Brother Vip Albania dhe banori i parë në mbrëmjen e sotme në të cilën pritet të futen edhe pesë të tjerë.









Një ditë më parë, dy banoret Roza Lati dhe Riko Roçi, vendosën një bast dhe ajo që do të humbiste do të ishte e detyruar të flinte në të njëjtin shtrat me djalin e parë që do të hynte.

Kjo situatë e ka vendosur në siklet Rozën, ndërsa Fationi nga ana tjetër nuk e ka pritur mirë, duke u shprehur se ai nuk është një objekt, por njeri.

Fatjon: Unë shoh shumë ëndrra dhe kam frikë nga vetja.

Romeo: Çuni i parë që hyn do të fle me atë që humbet bastin.

Rike: I bie që Roza humbi bastin dhe fle me Fatjonin.

Fatjon: Unë nuk jam objekt, jam njeri.

Banorët: Pse e vure bastin?

Ledioni: Kur vihen bastet është mirë që të mbahen.