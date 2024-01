FOTO/ Hoqi dhëmbët dhe i zëvendësoi protezë titani me vlerë prej 850,000 euro, reperi kritikohet nga fansat: Duket sikur i ka bërë me letër kuzhine…

Dhëmbët e rinj prej titani të Kanye West janë kritikuar nga fansat ku disa prej tyre i krahasuan me një mbështjellës çamçakëzësh.









Reperi ka vendosur proteza prej 850 mijë dollarësh. Megjithatë, pavarësisht ndryshimit të kushtueshëm, fansat e Kanye e quajtën pamjen e tij të re një ‘vendim të tmerrshëm’.

Në shikim të parë, shumica supozuan se goja e Kanye ishte e mbuluar me një mbështjellës çamçakëz ose letër kuzhine, e cila do të ishte një alternativë shumë më e lirë dhe me të njëjtin efekt sipas tyre.