FOTO/ “Kam blerë edhe testin”- Ronaldo Sharka i habit të gjithë me postimin e tij: Jam 2 muajsh shtatzënë…

Moderatori dhe ish-banori i ‘Big Brother VIP 2’ Ronaldo Sharka ka ironizuar keq ish-konkurrenten e “DËTS”, Ina Kollçaku, pasi kjo e fundit deklaronte se nuk ishte mirë fizikisht dhe se ndjeheshe sikur ishte shtatzënë.









Moderatori ka postuar dy instastory ku shkruan se ka blerë një test shtatzënie dhe se ka dyshime se është shtatzënë.

“Miq, pasi @innakolicaku dyshon se mund te jete shtatzëne, edhe unë kam dyshime per veten, per shkak te disa simptomave qe mund te jem shtatzene. Ndaj bleva kete testin. Per pak iu tregoj rezultatin!”.

Ndërsa në storyn tjetër, ironizon keq duke postuar testin e shtatzënisë dhe shkruan: “Miq, ju falenderoj te gjitheve per mbeshtetjen tuaj. Po, jam 2 muajsh shtatezene!”