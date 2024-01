“Gjithnjë i hapur dhe i sinqertë”-Berisha: Nuk nxorën asnjë fakt, asnjë prove, Edi Rama përdori të gjithë institucionet e tij për të kontrolluar me lupë vendime të miat

Ish-kryeministri Sali Berisha, ka dalë edhe këtë pasdite në një fjalim nga dritarja e banesës së tij, drejtuar simpatizantëve, teksa ndodhet në “arrest shtëpie”.









Sali Berisha: I them këto për çdo qytetar, i përsëris dhe njëherë se arma më e fuqishme, arma e të gjitha armëve është e vërteta. Në kohën kur kundërshtova ndarjen e Kosovës, të dy qeveritë së bashku me Vuçiçin lobonin me dhjetëra e dhjetëra milionë euro kundër Sali Berishës.

Por unë vazhdoja me besimin tim te e vërteta, se ajo që po bëhej në Kosovë ishte një nga padrejtësitë e dyta të mëdha ndaj kombit shqiptar. Ajo përbënte një nga aktet më madhore korruptive. Edi Rama përdori të gjithë institucionet e tij për të kontrolluar me lupë me qindra vendime të Sali Berishës. Me qindra urdhra të tij dhe mijëra. Dhe gjeti zero.

Dy vite më parë u zhvilluar një betejë e paparë midis korrupsionit dhe antikorrupsionit të Sali Berishës. Gjithnjë i hapur dhe i sinqertë duke deklaruar se një dokument, një fakt apo një prove të vetëm po gjetët, Sali Berisha largohet nga politika. E patë që në dy vite dhe qeveritë më të fuqishme të botës nuk nxorën asnjë fakt asnjë provë. Unë qëndrova ne mbrojtje të interesit të këtij vendit, qe e duan shumë partnerë, por kurrë më shumë se ju dhe Sali Berisha.