“Po nuk ecte se ti 19 unë 27-vjeçe”-Sara dhe Bardhi njihen nga jashtë, reperi i kërkon “llogari”: Pse nuk më shkrove më kurrë pas…

Duket se përveç debateve në “BBVA” kanë nisur edhe ngacmimet. Së fundmi në një bisedë normale reperi nga Kosova Bardhi ka treguar se si u njoh me banoren Sara Gjordeni në airoport.









Teksa me të qeshura tregojnë situatën Ilnisa shpesh here i ngacmon me pyetje provokuese për të kuptuar nëse ata të dy kanë simpati.

Nga ana tjetër Bardhi i kërkon “llogari” Sarës se përse nuk i shkruajti kurrë që nga ai takim rastësor.

Pasi sipas tij nëse Sara do ti kishte shkruante mes tyre mund të niste një romancë. Ndërsa Sara i përgjigjet duke i thënë se mes tyre ka shumë diferencë në moshë dhe nuk do të funksiononte.

Pjesë nga Biseda:

Ilnisa: Po si qëlluat ju bashkë kishit vendet afër në avion?

Bardhi: Mua më kishte ikur avioni

Sara: Unë isha në Milano me familjen

Ilnisa: Po si filluat muhabetin me njëri-tjetrin?

Sara: Nga që folëm të dy shqip, Bardhi u afrua dhe më tha “më fal a të pyes për diçka”

Ilnisa: Po ti se paske harruar fare skenën pse e mban mend kaq mire?

Sara: E mbaj mend shumë mirë se sa erdha në Shqipëri sa hap televizorin pash Bardhin.

Bardhi: Po pse nuk më ke shkruar kurrë?

Sara: Po çfarë të thoja

Bardhi: Jam unë ajo vajza që folëm në airoport, dua të të njoh…

Sara: Po ti je 19 unë 27

Ilnisa: E ke menduar ndonjëherë Bardhin?

Bardhi: Po nuk e shikon që nuk e merr gjumi

Ilnisa: Unë parashikoj eros

Bardhi: Ne kemi një problem…moshën