“Është ‘hot’, të kënaqen sytë”-Me cilin banorë do të bënte s*ks Roza Lati? Moderatorja zbulon emrin

Gjatë një diskutimi me Ilnisa Agollin, kjo e fundit ka pyetur Roza Latin se me cilin nga djemtë e Big Brother Vip 3, do të zgjidhte të kryente marrëdhënie seksuale nëse do t’i jepej mundësia.









Roza është treguar e hapur, duke thënë emrin e Meriton Mjekiqit, ku nuk kurseu as komplimentet.

Pjesë nga biseda:

Ilnisa: Nëse do të ishte mundësia, kë do të zgjidhje

Roza: Këtu brenda në shtëpi? Meritonin “is the hottest here”, të kënaqen sytë me e pa

Meriton: Ta ha zemrën

Ilnisa: Shkruajeni të vazhdojnë gazet

Roza: A nuk është o Ilnisa

Ilnisa: Unë e shoh si beb, është bebi im

Roza: A nuk është bebi më seksi