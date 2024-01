“Fli beb”- Ilnisa shtrihet për të fjetur në krahët e Meritonit: Mos provoko…

Ilnisa dhe Meritoni, u panë shumë të afërt me njëri tjetrin teksa qëndronin me njëri tjetrin të mbuluar me një batanie.









Të dy shkëmbyen batuta dhe provokime, në një moment që dukej romantik. Një ndër banorët e shtëpisë s Big Brother Vip, Gazi, në një diskutim me Rozën se kush është çifti i parë që do të krijohet brenda shtëpisë, ai u përgjigj “Ilnisa dhe Meritoni”.

Ilnisa: S’po rri dot më, nuk kam fuqi

Meritoni: Flejmë bashkë

Ilnisa: Më janë zënë hundët, nuk marr dot frymë

Meritoni: Merr frymë me gojë

Ilnisa: O kafshë, ti je budall

Ilnisa: Hajde flemë o beb

Meritoni: Dua të takoj dikë…

Ilnisa: Si vetja

Ilnisa: Mos provoko tani, pse provokon tani, seriozisht e ke?

Meritoni: O shpirt…

Ilnisa: Fli o beb fli

Meritoni e puth disa herë në kokë.

Ilnisa: Fli o beb