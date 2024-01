A do t’i bashkoni votat me PS për Reformën Zgjedhore? Ja si përgjigjet Lulzim Basha

Kreu i PD-së është pyetur nga gazetarët në konferencën e sotme për shtyp nëse do të bashkojnë votat me Partinë Socialiste për Reformën Zgjedhore. Basha në përgjigjen e tij tha se PD do të votojë çdo projekt të propozimit të vetë publik që e konsideron pjesë të interesit publik.









Basha tha se duan lista të hapura, votim e numërim elektronik, votën e diasporës dhe Shqipërinë një zonë elektorale.

“Përgjigja është shumë e thjeshtë PD do të votojë çdo projekt të propozimit të vetë publik që e konsideron pjesë të interesit publik që është’ listat e hapura, Shqipëria një zonë elektorale, votimin dhe numërim elektronik dhe vota e diasporës. Vota për Reformën Zgjedhore që të jetë i suksesshëm nuk duhet të jetë i një partie. Të bëjmë një debat publik, mos të merremi me ‘e lagu se lagu bishtin dhia’. Çështja themelore është të shpalosim qëndrimet”, tha Basha.