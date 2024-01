E fshehur brenda bananeve, sekuestrohet kokaina me destinacion Evropën në Kolumbi, dyshohet se u porosit nga karteli ballkanik

Autoritetet kolumbiane kanë sekuestruar rreth 2.6 tonë kokainë që kishte si destinacion përfundimtar Holandën dhe Belgjikën.









Raportohet se autoritetet sekuestruan sasinë e kokainës në dy operacione të zhvilluara në portin “Santa Marta”, ndërsa sipas mediave latine bëhet me dije se lënda narkotike ishte fshehur në një ngarkesë me banane. Gjatë këtij kontrolli u konfiskuan rreth 2.4 tonë hidroklorur me përmbajtje kokaine.

El general Willian René Salamanca @DirectorPolicia @PoliciaColombia confirmó la incautación de 2.600 kilos de cocaína pura en el Puerto de Santa Marta rumbo a Bélgica y Holanda. Los detalles vía: @ELTIEMPO pic.twitter.com/nHbOsiZzAx — Justicia EL TIEMPO (@JusticiaET) January 20, 2024

Sakaq, operacioni i dytë u krye gjatë inspektimit të një ngarkese po me banane e cila kishte si destinacion portin e Antëerpit në Belgjikë.

Në këtë kontroll të autoriteteve kolumbiane u gjetën 196 kilogramë kokainë, ndërsa autoritetet kanë nisur punën për identifikimin e autorëve.