Java e 20-të e Superiores do të mbyllet me 3 duele që luhen në orare të ndryshme.









Në orën 13:30 Erzeni do të presë Vllazninë, me shijakasit që do të kërkojnë fitoren pas barazimit në javën e shkuar. Ndërsa shkodranët do të tentojnë të përsërisin suksesin që patën me Kukësin.

Partizani dhe Lacci do të përplasin “brirët” në orën 17:00 ashtu si Skënderbeu dhe Dinamo.

PANORAMASPORT.AL