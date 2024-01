Banorët e “Big Brother VIP” kanë komentuar lojën e fituesit e edicionit të kaluar, këngëtarin shkodran Luiz Ejlli.









Teksa po analizonin strategjitë që ai ka përdorur në lojë Gaz Ujkashi i tha Julian Dedës që Luizi nuk krahasohet me personazhet që këtë vit janë futur në “BBV”.

Sipas konkurentit këngëtari ishte ekselent, një lojtarë kalibri.

“Mos fol për vjet ti se ai ishte lojtarë ekselent. Mos i krahaso fare me këta ti. Nuk ka krahasim fare, vjet ishte lojtarë kalibri po leje more burrë e krahason ti atë me zhurmën e…”- u shpreh banori.