“Mund të bëhem çift edhe me një vajzë!”- Rikja habit konkurrentët në BBV! Banorja: Unë për ty bëj…

Teksa të gjithë po prisnin që ajo të krijojë romancë me ndonjë prej djemve të shtëpisë, Rike Roçi i ka habitur të gjithë me deklaratën e saj në “Big Brother VIP”.









Ndërsa bisedonte me banorët e tjerë, Rikja me shaka tha se mund të bëhej çift edhe me një vajzë brenda shtëpisë, pasi Dea tha se publiku pëlqen çiftet.

Deklarata u prit me të qeshur nga banoret e tjera, Vesa, Arta dhe Dea, të cilët treguan se janë pëlqyer nga një gjini e njëjtë.

“Më kanë thënë duhet të jesh shumë femër e fortë me të dasht dy gjinitë”, tha Vesa.

Fatjoni e pyeti se për cilën vajzë ka simpati ndërsa me nota humori, Arta tha se për Riken e kishte bërë një përjashtim.

Arta: E kam kuptuar që gjuha jote e dashurisë është përqafimi

Rikja: Kjo mund t keqkuptohet jashtë, kjo përqafon të gjithë

Dea: Njerëzit vdesin të shikojnë të shohin çifte në ekran

Rikja: Unë mund të bëhem çift edhe më një gocë, se të gjithë mendojnë meshkuj meshkuj

Heidi: Ai u mërzi o zemra se ka një shans më pak (për Fatjonin)

Fatjoni: O Rike, kë ke qejf nga gocat, kush të përshtatet

Dea: Rikja do ndonjë gocë trime fare

Vesa: Edhe mua më ka ndodhur më më dasht dy gjinitë

Fatjon: Të gjithëve i ka ndodhur

Vesa: Më kanë thënë duhet të jesh shumë femër e fortë me të dasht dy gjinitë

Arta: Për Riken unë e bëj një përjashtim