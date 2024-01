Mungon Arber Hajdari,dikur banore ja kush do të jetë opinioniste sonte

Gjatë mbrëmjes së sotme, së bashku me Ori Nebijaj, ajo do të japë opinionet e saj në lidhje me situatat e krijuara në shtëpi. Einxhel njihet për deklaratat e saj të guximshme, ndaj me siguri duhet të presim shumë sonte nga ajo.

Big Brother Vip Albania nuk është thjesht një reality show televiziv i zakonshëm. Në Shqipëri ky program është një fenomen social që mbërthen fort jo vetëm vëmendjen por edhe debatin publik. Këtë vit synimet janë akoma më të mëdha ndërsa shtëpia është më mbresëlënëse.