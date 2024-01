Gjumë i parehatshëm dhe zgjime të shpeshta gjatë natës? Zbuloni disa hapa për të fjetur sa më mirë

Vështirësitë me të cilat përballet çdo kush nga ne çdo ditë për të fjetur janë të zakonshme për shumë njerëz. Hulumtimet thonë se rreth 50 deri në 70 milionë njerëzit kanë vështirësi të bien në gjumë gjatë natës.









Do të pritej që për një problem kaq të përhapur të kishte një zgjidhje të qartë, por kur bëhet fjalë për problemet e gjumit , ne jemi mjaft në errësirë.

Kur luftojmë për të fjetur mirë me vite, shëndeti dhe mirëqenia jonë ndikohen shumë. Sipas studiuesve, mos marrja e gjumit të mjaftueshëm ndikon në çdo aspekt të jetës së dikujt, nga ulja e imunitetit, tretja e ndërprerë dhe ndjenjat e shtuara të depresionit dhe ankthit deri te pasojat afatgjata, si rritja e rrezikut të sëmundjeve metabolike dhe të zemrës.

Kelly Murray, këshilltare e certifikuar e gjumit, për fëmijë dhe të rritur, sugjeron pesë këshilla që mund t’ju ndihmojnë të flini më mirë.

Kufizoni ose shmangni alkoolin para gjumit

Alkooli vepron si qetësues në një farë mase, por megjithëse mund t’ju ndihmojë të bini në gjumë, nuk do të thotë se do t’ju ndihmojë të bëni gjumë të qetë ose të pandërprerë. Hulumtimet tregojnë se alkooli mund t’ju prish gjumin gjatë dy cikleve të para të gjumit.

Kjo do të thotë që edhe nëse bëni një gjumë të pandërprerë të natës, mund të zgjoheni duke u ndjerë sikur keni pasur një natë shumë të gjatë. Përveç kësaj, duke qenë se alkooli është diuretik, edhe dy gota verë mund të shkaktojnë thirrje mesnate në banjë.

Krijoni ritualin tuaj para gjumit

Sado e çuditshme që tingëllon, duhet ta bëni nëse doni të flini rehat. Eksperti, në fakt, rekomandon krijimin e një ditari me rutinën tuaj të gjumit, i cili do të përfshijë një dush relaksues, disa meditime, lexim dhe çdo aktivitet tjetër që ju relaksojnë.

Në çdo rast, çfarëdo taktike që zgjidhni, sigurohuni që celulari dhe ekranet të mos jenë pjesë e saj.

Përqendrohuni në mjedisin e dhomës tuaj

Bëjeni dhomën tuaj të gjumit si shpellë, domethënë të errët, të freskët dhe të rehatshme. Pasi të keni përfunduar ritualin tuaj të gjumit dhe qepallat tuaja fillojnë të rëndohen, mund të hyni në dhomën tuaj të ngjashme me shpellën dhe të relaksoheni.

Të kesh një hapësirë ​​të dedikuar vetëm për gjumin do t’i sinjalizojë trurit dhe trupit tuaj se është koha për t’u qetësuar

Mos shiko orën

Ashtu siç ndodh me me celularin tuaj, ashtu ndodh edhe me orën tuaj. Ndërsa mund të jetë joshëse të shikoni orën tuaj të ziles dhe të filloni të mendoni: “Nëse fle për një orë, do të fle 6 orë gjumë”, eksperti nuk e rekomandon këtë.

Në fakt, thotë ajo, një taktikë e tillë jo vetëm që nuk do t’ju ndihmojë, por do t’ju stresojë shumë më tepër dhe do t’ju vonojë pushimin. Në fakt, një studim i vitit 2023 i kryer nga Universiteti i Indianës zbuloi se sjelljet e mbajtjes së kohës shkaktuan zhgënjim dhe probleme gjumi në 5000 pjesëmarrësit e studimit.

Qëndroni brenda orarit tuaj të gjumit

Kjo është ndoshta këshilla më e urryer nga të gjitha këshillat e gjumit, por duhet të shkoni në shtrat dhe të zgjoheni në të njëjtën orë çdo natë, edhe në fundjavë. Zbatimi i një orari të rreptë të gjumit përforcon ritmet tuaja rrethore, ose mënyrën se si trupi juaj pushon, zgjohet dhe funksionon në një cikël 24-orësh.

Me kalimin e kohës, duke iu përmbajtur këtij orari, ju do t’i mësoni trupit tuaj se duhet të jetë i përgjumur rreth orës 22:00, dhe duhet të zgjohet rreth orës 7:30 të mëngjesit.