Mësohet shkalla e dëmtimit të Çelhakës, do të mungojë në të dyja ndeshjet e Legias kundër Moldes në Ligën e Konferencës

Jurgen Çelhaka ka pësuar një dëmtim në kyçin e këmbës gjatë një seance stërvitore me ekipin në fazën që po kryejnë në Turqi. Mesfushori shqiptar i Legias së Varshavës iu nënshtrua testeve të detajuara mjekësore, të cilat treguan se ai do të jetë jashtë fushave të blerata për një muaj.









Sipas mediave polake, për këtë arsye, Jurgen Çelhaka do të mungojë në të dyja ndeshjet e fazës eliminatore të Ligës së Konferencës. Legia Varshavë do të përballet me Molde më 15 dhe 22 shkurt. Mesfushori shqiptar do të mungojë për shkak të një dëmtimi në kyçin e këmbës. Ai e pësoi atë gjatë stërvitjes në kampin stërvitor në Turqi. Në fillim lëndimi i mesfushorit u duk shumë i agravuar.

Këtë sezon, Çelhaka ka luajtur 21 ndeshje. Në muajt e fundit ai luajti rregullisht në formacionin titullar. Tani ai do të kishte edhe më shumë mundësi për të qenë në njëmbëdhjetëshen fillestare për shkak të transferimeve të shumta nga klubi, por fati nuk është me atë, pasi pëson një dëmtim.

Lëndimi i Çelhakës i prish seriozisht planet edhe trajnerit Kosca Runjaiç.

PANORAMASPORT.AL