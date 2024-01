Nëse një person ju nënvlerëson, ai nuk ju do! Mungesa e tyre është një sukses i vërtetë!

Nëse një person ju nënvlerëson, ai nuk ju do! Nëse të kritikojnë për të të lënduar, nuk të duan! Nëse ju fyejnë ose keqtrajtojnë, nuk ju duan! Nëse ju injorojnë ose thjesht nuk i marrin parasysh ndjenjat tuaja, nuk ju duan! A nuk është më mirë të mos kesh një person të tillë në jetën tënde? Kjo është me të vërtetë një fitore.









Mungesat lëndojnë, por është një dhimbje që dobësohet dhe largohet me kalimin e kohës. Megjithatë, dhimbja e ndarjes së jetës me dikë që na lëndon është e gjatë dhe shumë e thellë. Një mik, një anëtar i familjes, një partner mund të na e hidhërojë jetën, por është në dorën tonë të distancohemi dhe të jetojmë një jetë të plotë.

Me lloje të caktuara njerëzish, ne duhet të krijojmë një distancë të sigurt dhe shëruese, një distancë që na bën të ndihemi sikur jemi vetvetja dhe mund të jetojmë në një atmosferë sigurie dhe mirëqenieje. Më poshtë po ju paraqesim disa nga llojet e njerëzve mungesa e të cilëve është një sukses i vërtetë.

Pesimisti

Ky person mund të shfaqet në shumë aspekte të ndryshme të jetës sonë: mes miqve tanë, në një marrëdhënie romantike, në punë. Gjëja e parë që duhet të bëjmë është t’i identifikojmë ato. Ky është një person që nuk ndalet së ankuari, që mendon se gjithçka është e keqe dhe gjithçka është kundër tyre. Pasioni i tyre është qortimi i të tjerëve pa ndonjë arsye të drejtë.

Ky është me të vërtetë një person me vetëbesim të ulët, lloji i personit që i pëlqen të ndajë shqetësimin e tij. Është njerëzore të shqetësohesh, por vetëm kur ky është një shqetësim që kërkon zgjidhje dhe që na ndihmon, është i shëndetshëm dhe pozitiv dhe jo paralizues. Bëhet fjalë për të kërkuar mundësinë për t’u rritur në çdo situatë dhe për të mos u ndalur.

Manipulatori

Një manipulues do t’ju bëjë të besoni se gjëja më e mirë për ju është rastësisht gjëja më e mirë edhe për të, kështu që do ta gjeni veten duke bërë gjëra që nuk dëshironi t’i bëni. Këta janë njerëz që dinë të menaxhojnë emocionet dhe ta përdorin atë aftësi në avantazhin e tyre. Një manipulues është një specialist në identifikimin e dobësive tuaja në mënyrë që ju të bëni atë që ata duan.

Për këtë arsye, është e rëndësishme t’i identifikojmë ata sa më shpejt të jetë e mundur, por duhet të kemi parasysh se një manipulues mund të ketë shumë aspekte: një person që është gjithmonë viktimë dhe të bën të ndihesh fajtor për fatkeqësitë e tij, një person që është agresiv dhe me të cilin preferoni të qetësoni sesa të përballeni, një person që përdor fjalët tuaja kundër jush, duke i kthyer ato në gjëra që nuk i keni thënë.

Poseduesi

Një zotërues do t’ju ndalojë të krijoni marrëdhënie me njerëzit e tjerë, do t’ju izolojë dhe do t’ju bëjë të besoni se jeni më mirë në këtë mënyrë. Ky është një person për të cilin ju jeni thjesht një objekt tjetër në pronësi të tyre dhe vetëm atyre. Ata ju thonë gjëra të tilla si: “Ti je i imi”.

Me këtë lloj njeriu është më mirë që të bëhet mungesë, sepse askush nuk duhet të të zotërojë. Ju jeni një person, jo një gjë, keni ndjenja dhe emocione, jetoni dhe merrni frymë, krijoni marrëdhënie me të tjerët. Ju jeni njerëzor.

Agresori

Një personi agresiv i pëlqen të debatojë, i pëlqen të bëjë sulme verbale, ndihet i fuqishëm në këtë mënyrë. Agresiviteti i tyre është arsyeja e ekzistencës së tyre. Nuk ka asnjë arsye të drejtë për këtë, përveç pasigurisë së tyre dhe mungesës së vetëvlerësimit. Ik sa më shpejt nga një person i tillë. Duaj dhe beso në veten tënde Mos lejoni askënd t’ju nënvlerësojë dhe t’ju bëjë të ndiheni inferiorë. Ti je një person dhe si i tillë, ndryshe nga të gjithë të tjerët, as më mirë e as më pak. Ju jeni unik.

Pranoni përkëdheljen e vetmisë

Ne kemi besimin e rrënjosur thellë se për të qenë të lumtur, ne kemi nevojë për njerëz të tjerë në jetën tonë. Duhet të kemi një partner, duhet të kemi miq. Por lumturia është diçka e brendshme, diçka që ka të bëjë me secilin prej nesh si individ, diçka që nuk varet nga njerëzit e tjerë, por më tepër nga ne.

Ka njerëz me miliona miq që janë thellësisht të pakënaqur sepse e bëjnë mirëqenien e tyre të varet nga të tjerët. Mendoni për diçka që ju bën të lumtur, qoftë ngasja e biçikletës, shkrimi apo leximi. Të gjitha këto gjëra do të vazhdojnë t’ju bëjnë të lumtur, të pavarur nga njerëzit e tjerë, sepse kënaqësia që vjen nga bërja e tyre është brenda jush.

Prandaj, duhet të pranoni përkëdheljen e vetmisë. Lëreni t'ju njohë dhe të pranojë. Lëreni që t'ju rrethojë dhe të pushtojë jetën tuaj herë pas here. Përfitoni nga heshtja, nga hapësira juaj, duke dalë për të shëtitur dhe vëzhguar të tjerët ndërsa ju kënaqeni me mendimet tuaja. Ndjeni se si mungesa e njerëzve që ju bëjnë të ndiheni keq është një sukses.