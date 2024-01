Nga shkurti në dhjetor, zbuloni ditët më me fat të vitit 2024 për të kurorëzuar dashurinë tuaj në martesë

Të gjithë duan ta fillojnë jetën e tyre martesore me një notë të fortë fati dhe euforie. Dhe për shumë njerëz, kjo përfshin datën e dasmës.









Nga veshja e ngjyrave specifike deri te detajet të tjera, ka shumë mënyra se si çiftet mund të përfitojnë nga fati i mirë. Një prej tyre është edhe sigurimi i një date martese bazuar në faktin se sa e favorshme është.

Sipas astrologëve, ditët më të mira për t’u martuar në vitin 2024 përkojnë me Venusin, planetin e dashurisë, romancës dhe bukurisë, duke kaluar Plutonin, sundimtarin e dashurisë, seksit dhe martesës.

Jupiteri gjithashtu luan një rol në disa nga këto data, duke qenë një planet shumë i favorshëm për festa të mëdha dhe lumturi.

Nëse jeni gati të siguroni një datë për ceremoninë dhe pritjen tuaj të dasmës, ose dëshironi të dini nëse dita juaj e dasmës është miratuar astrologjikisht, vazhdoni të lexoni.

Pas ditës së të dashuruarve

Me Venusin në Ujor me Plutonin në Ujor, 17 shkurti është një nga periudhat më të favorshme për t’u martuar në vitin 2024, që vjen vetëm disa ditë pas festës romantike të Shën Valentinit.

Jo vetëm që kjo radhitje sjell planetin e dashurisë dhe planetin e martesës krah për krah brenda një shkalle, por do të ketë edhe pesë shenja te Ujori, shenja e dashurisë dhe miqësisë, duke e bërë kohën e përsosur për t’u martuar me gjysmën tjetër të rëndësishme.

Dasma pranverore

Nëse gjithmonë keni dashur të ecni nëpër korridor duke shtrënguar një buqetë me lule pranverore të sapohapura, këtë vit ka dy mundësi kryesore për ta bërë këtë. I pari bie më 24 mars, pasi katër planetë (përfshirë Venusin) do të jenë në shenjën romantike dhe emocionale të Peshqve.

Përveç kësaj, Afërdita do të formojë një sekstil me Jupiterin në shenjën sensuale të Demit gjatë kësaj periudhe, gjë që sipas astrologëve mund të sigurojë edhe një muaj mjalti shumë emocionues.

Nëse ceremonia e marsit nuk përputhet me orarin tuaj, mendoni të shkëmbeni betimet tuaja më 29 prill. Më pas Venusi do të bashkohet me tre planetë të tjerë në Demi (përfshirë Jupiterin), ndërsa tre planetë të tjerë do të jenë në Peshqit.

Është një sezon shumë i dashur me një përzierje të kimisë natyrore, bukurisë, luleve të bukura, zbukurimeve mahnitëse dhe familjeve që gjenden sërish në emër të dashurisë.

Dasma verore

Vera është sezoni i fundit për pritjet dhe ceremonitë e dasmave. Ishujt dhe deti e bëjnë atë ideal për dasmën perfekte. Dhe 29 gushti është ndoshta data më e mirë për t’u martuar këtë verë.

Romanca do të jetë në kulmin e saj atë ditë, pasi Afërdita në Peshore do të trikoje Plutonin në Ujor. Me Peshoren që përfaqëson ligjin dhe kontratat dhe Ujorin e butë në planetin e martesës Pluton, një çift mund të vendosë ta zyrtarizojë lidhjen e tyre edhe nëse gjithçka tjetër duket se po shkon keq.

Dimër dhe dasmë, a është e mundur?

Afërdita do të kthehet në Ujor më 7 dhjetor, duke e bërë atë ditën e fundit më të mirë për t’u martuar në 2024. Por kjo nuk është e vetmja gjë e mirë për datën e hershme të dimrit.

Planeti i dashurisë do të jetë gjithashtu në lidhje me Plutonin, planeti i martesës, tek Ujori dhe Hëna gjithashtu do të jetë në shenjën e ëmbël të Peshqve. E gjithë kjo do ta bëjë 7 dhjetorin datën perfekte të dimrit për t’u martuar.