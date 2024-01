“Do të keni vështirësi në këtë periudhë”/ Horoskopi javor 22-28 janar 2024, ja cila shenjë do të ketë më shumë fat

DASHI









Dashi i dashur, fatkeqësisht këtë javë, duke filluar nga e mërkura, planeti Afërdita do të bëjë një tranzit të pafavorshëm për shenjën tuaj, duke ju sjellë edhe disa dhimbje zemre në periudhën e ardhshme… Shqetësimet dhe stresi nuk do të mungojnë as në vendin e punës, në të cilin do ta gjeni veten duke u marrë me Marsin dhe Mërkurin, gjithashtu në një pozicion të pafavorshëm. Ditët me fat: e enjtja, e premtja dhe e shtuna.

DEMI

Të dashur Dem, duke filluar nga e mërkura planeti Venus do të jetë sërish aktiv në favorin tuaj, gati për t’ju dhuruar një fund janari plot emocione të bukura! Do të jetë një periudhë me fat si nga pikëpamja sentimentale ashtu edhe nga ajo profesionale: Jupiteri në lidhje dhe Mërkuri, gjithashtu të favorshëm, ju ndihmojnë të gjeni mundësi të reja ose të merrni vendime të rëndësishme në lidhje me punën.

BINJAKËT

Të dashur Binjakë, më në fund – duke filluar nga e mërkura – planeti Venus nuk do të jetë më në kundërshtim me shenjën tuaj! Nuk ka qenë e lehtë për ju kohët e fundit, duke u përballur me vështirësi si me punën ashtu edhe me marrëdhënien tuaj romantike, por tani do të arrini të gjeni ekuilibrin e humbur dhe të filloni sërish para së gjithash me veten tuaj. Ditë super me fat, me hënën në shenjën tuaj: e hëna.

GAFORRJA

I/E dashur Gaforre, fatkeqësisht këtë javë do të jetë radha e planetit Venus që të hyjë në kundërshtim me shenjën tuaj, së bashku me Marsin dhe Mërkurin… Dashuria do t’ju sjellë vështirësi në periudhën e ardhshme dhe mund të përjetoni momente stresi të forta. dhe eja të vësh në dyshim marrëdhënien tënde! Megjithatë, këtë javë mund të mbështeteni në ndihmën e një hëne të bukur të martën dhe të mërkurën, e cila do t’ju japë energji të mirë.

LUANI

I dashur Luan, shfrytëzoni sa më shumë ndikimin e dobishëm të planetit Venus, i cili do të qëndrojë aktiv në favorin tuaj deri të mërkurën: nëse keni nevojë të bëni një hap përpara ose të adresoni një bisedë që është e rëndësishme për ju me partnerin tuaj, shtyje atë! Të enjten, të premten dhe të shtunën mund të mbështeteni në një hënë të bukur me fat së bashku, e cila mund t’ju sjellë lajme të mira… Në punë, Jupiteri ju fton të vlerësoni me kujdes zgjedhjet tuaja.

VIRGJËRESHA

E dashur Virgjëreshë, duke filluar nga e mërkura planeti Afërdita do të kthehet në krahun tuaj: nëse dashuria ju ka vështirësuar javët e fundit, tani do të mund të gjeni qetësi dhe komunikim të mirë me partnerin tuaj. E diela në veçanti, kur keni një hënë të bukur në shenjën tuaj, do të jetë një ditë padyshim romantike. Sektori i punës është me fat, me përgjigje ose konfirmime që mund të mbërrijnë mes të martës dhe të mërkurës…

PESHORJA

E dashur Peshore, këtë javë do të shihni hyrjen e planetit Venus në shenjën e Bricjapit: për fat të keq do të jetë një tranzit i pafavorshëm për shenjën tuaj, i cili mund t’ju sjellë – duke filluar nga e mërkura – pak më shumë dhimbje dashurie… Edhe në punë, me Marsin dhe Mërkurin në një pozicion të pafavorshëm, mund të përjetoni momente stresi. Vini bast gjithçka në ditët me fat: të enjten dhe të premten.

AKREPI

I dashur Akrep, duke filluar nga e mërkura planeti Venus do të jetë sërish aktiv në favorin tuaj, gati për t’ju dhuruar shumë dashuri dhe pasion në javët në vijim! Takimet e reja do të favorizohen nga yjet… nëse jeni beqar, mbajini sytë hapur! Të martën dhe të mërkurën një hënë e bukur me fat mund t’ju sjellë lajme të mira. Hëna nervoze, megjithatë, të enjten, të premten dhe të shtunën, kur mund të lindë një fatkeqësi…

SHIGJETARI

I dashur Shigjetar, këtë javë – duke filluar nga e mërkura – planeti Afërdita do të braktisë shenjën tuaj për t’u zhvendosur në atë të Bricjapit: në periudhën e fundit dashuria ka qenë protagonistja e vërtetë e ditëve tuaja, dhe tani – edhe nëse mund të mos ndjeni më shumë flutura në stomak – do të keni mundësinë të testoni marrëdhënien tuaj dhe t’i jepni asaj soliditet. Hëna në opozitë të hënën mund të sjellë një ngjarje të papritur…

BRICJAPI

I dashur Bricjap, dhe këtu edhe planeti Venus hyn në lidhje me shenjën tuaj, duke arritur gjithashtu Marsin dhe Mërkurin! Është një moment forcash të mëdha për ju, në të cilin nuk do të mungojnë emocionet e bukura, konfirmimet dhe kënaqësitë që keni pritur prej kohësh. Fati do ju buzëqeshë si në fushën emocionale ashtu edhe në atë profesionale. Vetëm kini kujdes për një hënë nervoze në pjesën e parë të javës…

UJORI

I dashur Ujor, planeti Venus do të qëndrojë aktiv në favorin tuaj deri të mërkurën: nëse keni një punë të papërfunduar me partnerin ose diçka për të sqaruar, është më mirë ta bëni në pjesën e parë të javës. Të enjten, të premten dhe të shtunën hëna do jetë në opozitë dhe një diskutim i fundit mund të kthehet në një debat të vërtetë… Kujdes edhe në vendin e punës: pjesa e dytë e javës mund të sjellë disa konflikte.

PESHQIT

Të dashur Peshq, më në fund këtë javë Afërdita nuk do t’ju pengojë dhe do t’i rikthehet të vepruarit në favorin tuaj! Planeti i dashurisë – duke nisur nga e mërkura – do të sjellë një frymë pasioni në jetën tuaj në çift dhe për beqarët do të ketë takime të mundshme për t’u mbajtur mend… Edhe ambienti i punës është me fat. Vini bast gjithçka në ditët me një hënë të favorshme: të martën dhe të mërkurën. Të dielën, me hënën në opozitë, mund të ndiheni paksa të jashtëzakonshëm…