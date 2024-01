VIDEO/ “Do heq brekët që ti shohësh të gjitha”- Plas keq mes Jul Dedës dhe aktores, Egla në lot: Je kafshë! Shko tregoja gruas tënde, je hale komplet

Debate te ashpra jane zhvilluar pas perfundimit të Prime-t të djeshëm, ku protagonistë kanë qenë dy aktorë Egla me Julin, dy banorët të cilët shpesh herë i kemi parë të ‘kapen’ me njeri-tjetrin.









‘Unë të dua fort o Jul, por ti qenke vërtet idiot. Unë të kam toleruar siç nuk tolerojë rob rrotull. Unë nuk jam gastori pallatit, batutat bëji me shokët e tu, mua nuk më ke shoqe. Mesa duket me ty s’funksionon inteligjenca’- u shpreh Egla e ndërsa Juli i tha e paedukatë.

Siç duket kjo fjalë e acaroi tepër shumë Eglën e cila i tha Julit: Shko hiq brekët tek dhoma. Me brekt e tua më vjen këtu, shko hiqja gruas tate!

Është hale komplet! Është një copë idioti dhe pikë kaq. Mashkull që vjen si pordha nëpër brekë nëpër shpi, pa bërë asnjë punë, duke kërkuar cigare… – janë këto fjalët e thëna nga Egla, ku më pas ajo nis të qaj dhe debati rinisi përsëri mes dyshes, kësaj here më i madh, ku Juli kërkoi të mos flasi më me të.

Por duket se debate ka vazhduar edhe pse, teksa të dy janë përplasur më keq akoma, teksa Juli i thotë që aktorja s’duhet ti flasë më.

