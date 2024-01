Iken shiu, por i ftohti pushton Shqipërinë! Njihuni me parashikimin e motit për sot

Një masë ajri e ftohtë me origjinë Veriore do të përfshijë Shqipërinë duke bërë që moti i kthjellët, por relavisht i ftohtë të jetë dominant.









Kjo situatë meteorologjike do të jetë prezent deri pas mesdite kur shfaqen vranësira të cilat më të dukshme paraqiten në zonat malore, por nuk priten reshje.

Do të ri-kthehen problemet e ngricave ne akset rrugore përgjatë shtrirjes Lindore.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë sërish rënie të tyre duke luhatur vlerat ditore nga – 6°C deri në 12 °C vlera më e lartë në rang territori ku do të shënohet në qytetin e Sarandës. Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 40 km/h nga drejtimi permanent verilindor duke sjellë në brigjet detare dallgëzim 2 – 3 ballë.