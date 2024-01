“Nuk na dëmton ne ose natyrën, por teknologjinë”-Ja çfarë duhet të dini për stuhnë diellore që pritet të godasë Tokën: Do të ketë ndërprerje të GPS dhe radios!

Një stuhi gjeomagnetike pritet të shpërthejë në atmosferën e Tokës, vonë gjatë ditës së sotme.









Kjo pjesë e diellit u pështyu të dielën ndërsa një filament magnetik shpërtheu nga sipërfaqja e yllit, me nxjerrjen e masës koronale (CME) të vendosur të përplasej me Tokën rreth orës 13:00 ET, sipas modeleve nga NASA dhe NOAA.

Përplasja e CME mund të çojë në stuhi gjeomagnetike po aq intensive sa klasa G2 apo edhe klasa G3, të cilat mund të shkaktojnë probleme me GPS, probleme satelitore dhe aurora që shihen shumë më larg se zakonisht në jug.

Përdoruesit e #GPS, presin ndërprerje në anën e natës së Tokës”, postoi fizikanti i motit hapësinor Tamitha Skov në X , Twitter , të dielën.

Imazhi i rrethuar me të bardhë tregon një CME të CME do të godasë Tokën të hënën, duke shkaktuar një stuhi gjeomagnetike.

CME-të nxiten nga aktiviteti magnetik në sipërfaqen e diellit duke nxjerrë jashtë vëllime të mëdha të plazmës diellore.

Nëse kjo “re” drejtohet drejt Tokës, i afrohet planetit tonë në rreth 48 deri në 72 orë , megjithëse disa mund të arrijnë shumë më shpejt. Kur shtëllunga përplaset me fushën magnetike të Tokës, mund të shkaktojë shqetësime që shkaktojnë një stuhi gjeomagnetike .

Stuhitë gjeomagnetike maten në një shkallë të fuqisë së tyre, nga G1 (e vogël) në G5 (ekstreme), sipas NOAA. Fuqia e stuhisë varet nga fuqia e CME që e shkakton atë, ku stuhitë më të fuqishme janë më të rralla.

“Ndërsa këto stuhi nuk mund të na dëmtojnë drejtpërdrejt ne ose natyrën, ato janë shkatërruese dhe potencialisht shumë të dëmshme për teknologjinë,” tha për Newsweek Huw Morgan, kreu i grupit të Fizikës Diellore në Universitetin Aberystwyth në Mbretërinë e Bashkuar . “Rrymat elektrike induktohen në koren e Tokës dhe kjo mund të shkaktojë mbingarkesë dhe dëmtim të rrjeteve të energjisë. Komunikimet mund të ndërpriten dhe navigimi GPS. Fluturimet ajrore në gjerësi të larta janë të prirura ndaj dozave të rrezatimit, që kërkojnë anulim ose ndryshim të rrugës. Dhe ekziston një rrezik për satelitët dhe astronautët”.

“Përçarja magnetike depërton më tej në magnetosferën e Tokës dhe një sasi më e madhe e plazmës hapësinore injektohet në sistemin e Tokës, dhe kjo gjithashtu mund të arrijë gjerësi më të ulëta,” tha Morgan