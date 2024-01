Plagosja me armë zjarri në Krujë, policia: 42-vjeçari u qëllua nga…

Me anë të një njoftimi zyrtar Policia ka zbardhur ngjarjen që ndodhi ditën e sotme në Krujë. Nga të shtënat me armë ku mbeti i plagosur shtetasi Agron Asllani 42 vjeç. Blutë sqarojnë se autori i plagosjes është 52-vjeçari me iniciale I.K., për të cilin po punohet për t’u vënë në pranga.









Njoftimi:

Krujë/Informacion paraprak

Më datë 22.01.2024, rreth orës 13:00, në fshatin Bru Zallë, Krujë, shtetasi I. K., 52 vjeç, dyshohet se ka plagosur me armë zjarri, shtetasin A. A., 42 vjeç, i cili si pasojë është dëmtuar dhe ndodhet në spital, në kujdesin e mjekëve.

Shërbimet e Policisë po vijojnë krehjen e zonës për kapjen e autorit të dyshuar.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.