“Rama sugjeroi daltonizmin si rrugën e anëtarësimit në BE”- Berisha nga “arresti i shtëpisë”: Është armik i integrimit të Shqipërisë, mohoi flamujt dhe simbolet

Ish-kryeministri Sali Berisha nga arresti i shtëpisë komentoi deklaratat e kryeministrit Edi Rama në samitin e Shkupit për integrimin në BE. Sipas Berishës, Rama sugjeroi daltonizmin si rrugën e integrimit në BE, duke mohuar flamujt dhe simbolet.









Berisha thekson se shkak i mos integrimit në BE është Rama, pasi siç u shpreh ai nuk ka asnjë interes kombëtar, por ka vetëm interesa per tu pasuruar.

“Protesta juaj, qëndrimi juaj ka një rëndësi vendimtare, për fatin e këtij vendi. Për secilin prej nesh, fati më i bardhë është anëtarësimi në BE, por siç e shihni ky anëtarësim është bërë një horizont i pamundur nga Rama, organizata e tij kriminale, grupet kriminale të organizuara në drejtësi dhe institucione të tjera.

Shqipëria miqtë e mi nga 2013 deri më sot de facto ka ecur jo me ritmet e breshkës, por me ritme më të ngadalta se çdo vendi në historinë e Evropës.

Miqtë e mi, beteja për të çelur dyert e Evropës është betejë e një rëndësie të veçantë. Kemi mbetur dhe rrimë jashtë jo se BE nuk bën përpjekje, por në krye kemi një qeveri, një kryeministër që nuk ka asnjë interes kombëtar, shoqëror, evropian, por vetëm interesa të pasurimit të vet, interesa personale.

Dje në Shkup deklaroi se as i çmendur dhe as entuziast nuk jam. Këtë punën e çmendjes e di vetë pse e përmendi, por tha, një demagog i neveritshëm thirri dhe u çir, të harrojmë flamurin dhe ngjyrat e tyre.

Një thirrje të tillë, në pamje të parë të duket kozmopolit, por jo kurrë. Cdo njeri që njeh historinë e BE e ka të qartë se është histori e bashkimit të cdo flamuri. Ai flamur i bukur i BE që përfaqëson kombet në sfondin e tij nga një yll, nuk do ishte kurrë aty, po të mos ishin flamujt e komeve të BE.

Rama si një taleban, harroni flamujt, bëhuni daltonist Sugjeroi daltonizmin si rrugën e anëtarësimit në BE.

Edi Rama me këtë që thotë duke mohuar flamujt dhe simbolet e kombit dëshmon se ai ka vetëm një simbol dhe flamur, atë të mafies”, tha Berisha.