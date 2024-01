“Gjestikulacionet bëji në teatër dhe jo mua”- Debat i ashpër mes Boçit dhe Godoles! Pedagogia: Është ironike që ju mbroni…

Boçi: Ora politike nuk vendoset sipas dëshirave, por sipas influencës dhe personi që ka kapitalet më të larta në Partinë Demokratike dhe në publik është Sali Berisha. Dhe kjo ora politike vendoset me votë dhe sistemi i drejtësisë nuk vendos orë politike. Nëse merret me orën politike po bën gjyq politik. Ti pretendon që ky proces do ndërpresë orën politike të zt.Berisha. mos u bëj kaq e ngushtë.