“Kishte 8 ditë që ishte martuar”- Mediat italiane zbulojnë detaje të reja nga aksidenti që i mori jetën kushëririt të moderatores shqiptare

Detaje të reja kanë dalë nga aksidenti që i mori jetën 30-vjeçarit shqiptar Dorjo Duka. Mediat italiane shkruajnë se i riu kishte shkuar në Itali të shtunën së bashku me motrën, për të festuar ditëlindjen e kushërirës së tij me të cilën ishte shumë e lidhur dhe mbante kontakte të ngushta.









I riu shqiptar humbi jetën pasi makina ‘Fiat Grande Punto’, u përplas me një Mercedes CLA, drejtuesi i të cilit u fut në korsinë e gabuar. Ndërsa kushëriri i 30-vjeçarit pësoi dëmtime të rënda dhe u transportua në spitalin e Pordenones, dhe duket se gjendja e tij po përmirësohet.

Ndërsa prokurori, Federico Baldo, i cili hapi procedimin penal për veprën penale të vrasjes në rrugë (të rënduar nga dëmtimet shumë të rënda që i janë shkaktuar edhe pasagjerit të Puntos), nuk e gjykoi të nevojshme kryerjen e autopsisë së trupit të viktimës, pasi ishte e qartë se vdekja ishte vetëm për shkak të traumave shumë të rënda të pësuara në aksident.

Ndërsa në orët e ardhshme Prokuroria Publike do të lëshojë autorizimin për varrimin dhe familja do të mund të riatdhesojë eshtrat e 30-vjeçarit të tyre në Tiranë, ku do të bëhet varrimi.

Kush ishte Dorjo Duka?

Ai ishte një i ri gazmor, gjithmonë i disponueshëm, i cili punonte në një kompani ndërtimi dhe ishte shumë i afërt me familjen e tij, la në dhimbje të pafund gruan e tij Irisin, (me të cilën ishte martuar më 12 janar 2024), prindërit, një vëlla dhe një motër shtatzënë (në një muaj do të lindë).

Dorjo ishte kushëriri i moderatores së njohur Kiara Tito, e cila dje reagoi rrjetet sociale dhe shkruante se e gjithë familja ishte e tronditur për vdekjen e tij.

“Një lajm që na tronditi të gjithëve familjarisht. Një nga njerëzit me shpirtin më të mirë, por aq i mirë ishe sa zoti të deshi për vete. U prehsh në paqe kusho”, shkroi Kiara ditën e djeshme.