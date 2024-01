“Në një karrige qëndronte Edi Rama, në tjetrën McGonigal”- Berisha del nga SPAK: Çdo njeri që thirret nga organet e hetuesisë….

Ish- kryeministri Sali Berisha ka folur për mediat pas përfundimit të marrjes në pyetje nga SPAK.









Ai është shprehur me ironi se “në një karrige bosh qëndronte Mc Gonigal, në një tjetër Edi Rama”.

Berisha ka treguar se çfarë ka ndodhur në seancën, ndërsa tha se u ka thënë prokurorëve se kishte shkuar aty për t’ju thënë “në sy të gjitha ato që prej dy vitesh kam denoncuar Edi Ramën dhe ju, si mercenarë që përdoreni prej tij”.

Sali Berisha: Në një karrige bosh qëndronte Mc Gonigal, në një tjetër Edi Rama. Pasi i pyeta pse jetoni në këtë terror, të hysh aty, hyn si në një, nuk mund ta imagjinoni se çfarë masash, a thua se ka kush kohë të merret me ta. Pasi u deklarova se Sali Berisha është këtu me atë parim që çdo njeri që thirret për hetim, duhet të paraqitet për tu marr në pyetje, ky ka qenë qëllimi i ndryshimit të kushtetutës në 2012. Së dyti kam ardhur këtu u thash, që t’ua them në sy të gjitha ato që prej dy vitesh kam denoncuar Edi Ramën dhe ju, si mercenarë që përdoreni prej tij. Kam ardhur këtu u thash të shemb piramidën e turpshme të ndërtuar, me shpifje, trillime, që nuk ka asgjë të vërtetë.