Shpëtoi nga eliminimi Meri Shehu puth në buzë Meritonin!

Meri Shehu ka festuar me një puthje shpëtimin e saj nga eliminimi. Meri ka puthur në buzë Meritoni gjë që e kishte premtuar se do ta bënte nëse do të qëndronte në shtëpinë e “BBV”.









Çfarë diskutuan dje banoret:

Meritoni: Cka do ndryshosh nëse vazhdon të qëndrosh në shtëpi?

Meri: Do të të puth ty, e sigurt. Japim premtimet

Meritoni: Dashuri më jap fjalën

Meri: Është premtim para publikut

Meri: Ku do të të puth mo vlla?

Meritoni: E din ti

Meri: Është shumë private kjo puthje, do ta tregojmë për publikun, por ndoshta jo për banorët