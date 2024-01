VIDEO/ Ish-futbollisti shpërthen ndaj Jul Dedës: Po tregohet shumë i pisët, nuk të le as me fol

Ish-futbollisti Gabriele Mezini ka shpërthyer ndaj aktorit Julian Deda në lidhje me sjelljen e këtij të fundit brenda shtëpisë së ‘Big Brother VIP Albania 3’.









Sipas Gabriele, Juli është treguar i pisët dhe se ai e ka respektuar për edukate dhe për shkak të moshës.

Ndërsa konkurrenti tjetër i ‘BBVIP’, Elvis Myrta tha se aktori këtë sjellje e bën me të gjithë, dhe madje në tre raste decisive kundër tij.

Biseda:

Gabriele: Po tregohet ka ai i pistët…

Ledjona: Pse ça po bën?

Gabriele: Nuk të lë as me fol, po ai se di me kë ka të bëjë këtu, në kuptimin që e kam respektuar për edukatë. Për moshën për të gjitha, por këtu është lojë…

Ledjona: Po ku ka moshë këtu mo..

Gabriele: Po e di pra, kjo është edukata tani

Elvisi: Dëgjo, atë që ai ka bërë këtu ai me ty, e ka bërë me të gjithë

Gabriele: Prandaj po them pra

Elvisi: Me mua e ka bërë në tre momente decisive

