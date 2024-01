“Autorëve iu deshën 30 minuta për…”/ Zbulohet pse u qëllua Zamir Kalemi pasi vizitoi të vëllanë në spital! Kushëriri iu vra me shpërthim

Emisioni “Në Shënjestër” ka trajtuar ngjarjen e ndodhur mbrëmjen e 12 Janarit në mbikalimin e Selitës, ku 40-vjeçari Zamir Kalemi nga Memaliaj u qëllua me disa plumba ndërsa po udhëtonte me makinën e tij tip ‘Smart’.









Po ashtu zbulohen edhe lidhjet me dy vrasje të bujshme të ndodhura gjatë vitit 2022 në Tiranë, ekzekutimi i Aleksandër Sadikajt dhe ekzekutimi i biznesmenit Edmond Papa, si dhe do të trajtojë se si lidhen këto ngjarje me njëra-tjetrën.

Dokumentari, pjesa e parë:

Lufta midis tyre sapo ka nisur, aty ku dikush mendoi se ky ishte fundi i një përgjakje, duket se në fakt ky është fillimi i një sage që tashmë nuk dihet si dhe ku do të përfundojë. Mbrëmjen e 12 Janarit, Zamir Kalemi u largua nga ambientet e një spitali privat në Tiranë, pas vizitës te vëllai i tij Andrean, i shtruar aty. Ndërsa ishte në rrugë për në banesë, pa udhëtuar më pak se 15 minuta, 40-vjeçari u godit nga plumbat e një makine në lëvizje, e cila befas doli në krahun e tij, të shoferit, nga ku lëshoi një batare me plumba.

Skena kriminale u shfaq në disa sekonda. Në një rrugë të mbikëqyrur nga kamera dhe patrulla policore, këto të fundit qëndronin kryesisht në distancë, përqendroheshin te mbikalimet duke përdorur radarët për kapjen e shpejtësive të automjeteve. Kjo kujdes ishte më i madh se për grupet kriminale të armatosura që lëviznin në këtë orar të natës. Ngjarja ishte e ngjashme me natën e mëparshme, kur automjeti ‘Smart’ i Zamir Kalemit ndiqej nga një ‘Nissan’ me targa të vjedhura. Ngjitur me të, kriminelët vazhdonin ndjekjen paralele.

Por, edhe kësaj here, patrullat e policisë, të përqendruara te radarët e tyre inteligjentë për leximin e targave të automjeteve, nuk arritën të ishin të vëmendshëm. E rëndësishme është të shohim kush është Zamir Kalemi dhe pse plagosja e tij atë mbrëmje riktheu frikën e një përplasje të përgjakshme. Në harkun kohor të dy viteve, zona ka përjetuar pazare të prishura, hedhje makabre në erë makinash, hakmarrje deri në zhdukjen e trupave, ende aktive sot. Lidhja e Zamir Kalemit dhe vëllait të tij, Andreas, me Aleksandër Sadikaj, njohur si ‘Sanço’, i cili u eliminua në një atentat mafioz pranë rrethrrotullimit të ‘Teg-ut’ në Tiranë më 11 Qershor 2022, rëndon pyetjen. Makina në të cilën po udhëtonte u hodh në erë me një shpërthim të kontrolluar, duke i marrë jetën vetëm disa minuta më pas.

Ngjarja ndodhi 6 muaj pas vrasjes në zonën e Selitës në Tiranë, më 16 dhjetor 2022, të biznesmenit nga Saranda, Edmond Papa. Ky sipërmarrës 49-vjeçar mendohet se ishte porositësi i ekzekutimit të Aleksandër Sadikaj, njohur si ‘Sanço’. Pyetja lidhur me këto ngjarje dhe arsyetimi i policisë se atentati ndaj Zamir Kalemit në Tiranë, ku ai mbeti i plagosur, ka lidhje me luftën e shpallur midis grupeve kriminale që dikur darkonin së bashku, por që tashmë janë armiq të ndarë, është thelbësore. Kjo luftë shfaqet përmes plumbit, tritolit, dhe gjakut të pashlyer. Në njoftimin e policisë më datë 12 Janar 2024, rreth orës 22:55, në vendin e njohur si ‘Mbikalimi i Selitës’, u tentua vrasja e Zamir Kalemit me armë zjarri.

Si pasojë, Zamir Kalemi ka pësuar disa plagë nga armë zjarri dhe aktualisht ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve. Megjithatë, njoftimi i parë paraprak i policisë ka shpallur ngjarjen telegrafikisht, dhe hetimet ende nuk kanë dhënë dritë mbi dinamikën e atentatit atë mbrëmje. E shkuara e errët e ngjarjes, si dhe mënyra sesi atentatorët vepruan para dhe pas qitjes, duke djegur makinën, nuk ka lënë asnjë dyshim te grupi hetues. Ata kanë bindjen se gjithçka në këtë ngjarje lidhet me dy vrasjet e mëdha të ndodhura në Tiranë, ato të ‘Sanços’ nga një anë dhe të Edmond Papës nga ana tjetër, të cilat ndodhën në harkun kohor të gjashtë muajve të dytë të vitit 2022.

Sipas skemës së rindërtuar të ngjarjes nga grupi hetues, në këtë rast si në shumë ngjarje të tjera të ngjashme, autorët kishin përdorur një makinë të vjedhur për të kryer atentatin. Ata gjithashtu kishin modifikuar targat e makinës, raportuar si të vjedhura. Verifikimet paraprake tregojnë se targat e automjetit AA 968 JD, të përdorura nga autorët, ishin kallëzuar të vjedhura në Tiranë më 3 dhjetor 2018, në komisariatin nr. 3 të policisë. Kërkimet në sistemin E-gjoba tregojnë se këto targa i përkasin një automjeti tjetër të markës ‘Mercedes Class’.

Konfirmimi paraprak nga Drejtoria e Interpol Tirana tregon se mjeti tip ‘Nissan’ me targë MHY6650, i përdorur në atentat, është i vjedhur në Greqi më datë 13 Shkurt 2023. Kjo bën që grupi hetues të identifikojë një skemë të ngjashme të kriminalitetit edhe në këtë rast. Pas atentatit, makina, e cila raportohet se la Unazën e Madhe, u drejtua drejt fshatit Bërzhitë në Tiranë. Ndërkohë, i plagosuri u transportua në Spitalin e Traumës nga persona të rastit që po qarkullonin në këtë aks rrugor në atë moment fatkeq për të. Gjatë kontrollit të automjetit të djegur, policia zbuloi një armë kallashnikov në brendësi, e cila kishte numra të fshirë.

Ndërsa ishte në zonën ku ndodhi atentati, te ‘Mbikalikmi i Selitës’, policia zbuloi 13 gëzhoja plumbash të shpërndara. Kjo tregon për ashpërsinë me të cilën Zamir Kalemi u sulmua. Autorëve iu deshën vetëm 30 minuta për të larguar veten nga vendi i krimit dhe për të djegur, edhe kësaj here, makinën e pabanuar nga e cila kishin kryer sulmin ndaj objektivit të tyre. Megjithëse skenari nuk u quajt i përmbyllur, pasi shënjestra mundi ta shpëtonte nga plagët vdekjeprurëse. Në vendin e ngjarjes, ndër të tjera, u gjetën dhe u fiksuan 13 gëzhoja model 56.

Më pas, në orën 23:10, në fshatin Bërzhitë, u konstatua se një automjet i markës ‘Nissan’ ishte i djegur plotësisht. Duke kqyrur brenda automjetit, u mundësua identifikimi i numrit të shasisë. Brenda këtij mjeti, grupi hetues gjeti dhe sekuestrua një armë zjarri automatik kallashnikov pa qytë, me dy krehër, njëri pa fishekë dhe tjetri i dëmtuar. Në afërsi të këtij automjeti, u gjetën dhe u sekuestruan një palë targa AA 968 JD, të cilat ishin të djegura plotësisht.

Grupi hetues ka krijuar bindjen se atentati ndaj Zamir Kalemit ka lidhje pikërisht me ekzekutimet që pasuan njëra-tjetrën brenda vitit 2022, ato të Aleksandër Sadikaj dhe Edmond Papës. Përshkrimi i automjeteve të përdorura, përfshirja e armëve të zjarrit, dhe lidhja e targeve të vjedhura me ngjarjet e mëparshme janë disa nga elementët që kanë ndihmuar në formimin e kësaj bindjeje.

Zamir Kalemi dhe vëllai i tij, Andrea, paraqiten si figura të rëndësishme për krimin, duke u bërë pre e atentateve të ngjashme edhe në Greqi, ku thuhet se krimi shqiptar është zhvendosur. Rrethanat e tyre dhe përfshirja në ngjarjet e dhunshme kanë bërë që ata të jenë objekt i vëmendjes së grupit hetues.

Ndërkohë, policia ka vendosur një numër telefoni dhe një shpërblim për informatorin që do të kallëzojë identitetin e autorëve të atentateve më të fundit, të cilat tashmë cilësohen si pjesë e një sage të gjakut të përfshirë Aleksandër Sadikaj dhe Edmond Papa.

Analiza e rrethanave të ngjarjes tregon se ky krim ka lidhje me ngjarje të tjera të rënda kriminale të ndodhura gjatë vitit 2022 dhe 2023 në Shqipëri dhe Greqi. Lidhjet e mundshme dhe rrjedhja e ngjarjeve të kaluara janë thelbësore për grupin hetues në përpjekjen e tyre për të kuptuar kontekstin dhe motivet e këtij akti kriminal.

Ngjarjet kriminale të rënda të cilat lidhen me emrin e Zamir Kalemit dhe vëllait të tij, Andrea, përfshijnë Aleksandër Sadikaj, i cili u ekzekutua në një atentat me eksploziv më 11 qershor 2022, pranë rrethrrotullimit të Tegut në Tiranë.

Për sa i përket lidhjes së tyre me Aleksandër Sadikaj, dyshohet se ata kanë lidhje me vrasjen e tij pasi besohet se pas vrasjes së Aleksandër Sadikaj mund të ketë qëndruar Edmond Papa, një biznesmen nga Saranda. Kjo bindje mund të jetë shpallur nga veprimet e tyre në atentatin ndaj tij.

Në lidhje me Edmond Papën, shihet si personi që mund të ketë qëndruar pas vrasjes së Aleksandër Sadikaj. Motra e tij e akuzon Ledjan Alushajn, një shok i ngushtë i Aleksandër Sadikaj, si personin që ka vendosur tritolin nën makinën e Aleksandër Sadikaj ditën e atentatit. Kjo ka ndodhur pasi Aleksandër Sadikaj, me këshillën e Edmond Papës, kishte lënë makinën e tij personale në servisin e dajës së Edmond Papës, në fshatin Kurjan në Roskovec disa ditë para atentatit.

Për të kuptuar në mënyrë të plotë lidhjet dhe motivet, do duhej një hetim i hollësishëm i organave të drejtësisë. Grupi hetues duket se po përqendrohet në këtë drejtim për të zbardhur ngjarjet dhe lidhjet ndërmjet personave të përfshirë.

Skenari i ndjekur nga autorët e vrasjes së Aleksandër Sadikaj ka patur si qëllim që të ndihmojë Sadikajn të lëvizte me një makinë tjetër para se të ekzekutohej. Ky veprim i mundësoi autorëve të vendosnin materien shpërthyese nën makinën e re të tij, duke e bërë më të lehtë shpërthimin dhe eleminimin e tij.

Statusi i postuar nga motra e Aleksandër Sadikaj në ditën kur Edmond Papa mbushi një vit nga vrasja e vëllait të saj sugjeron një lidhje mes vdekjes së Aleksandër Sadikaj dhe rolin e mundshëm të Edmond Papës si porositës i vrasjes.

Policia thotë se dy shokët e Aleksandër Sadikaj, Albano Velo dhe Andrew Bode, janë autorët e këtij krimi.

Vanesa Sadikaj, motra e Aleksandër Sadikaj: Vëllai im u vra nga shoku i tij i ngushtë Ledjan Alushaj nga Mallakastra me vendbanim në Sarandë. I cili vendosi tritol në makinën e Aleksandrit, kur vëllai ia kishte dhënë me mirëbesim me qëllim për t’i bërë disa servise tek daja i Edmond Papës. Pra Aleksandrin e vranë pas krahëve këta të dy në bashkëpunim, që ndërkohë hanin e pinin me të. Ngjarja ku Ledjoni dhe Edmondi erdhën në varrim dhe qëndruan gjithë natën duke bërë sikur qanin para varrimit e tregoi një akt hipokrizie dhe deklarate false, pasi ata ishin përfshirë në planifikimin e vrasjes së Aleksandër Sadikaj, duke lënë tritol nën makinën e tij.

Shënjestra e atentatit të fundit ndaj Zamir Kalemit dhe vëllait të tij, Andrea, nuk është përmendur në informacionet e dhëna. Është e mundur që policia të mbajë informacionet kryesore konfidenciale për të mbrojtur hetimet. Sipas të dhënave nga emisioni ‘Në Shënjestër’, Zamir Kalemi është raportuar si djali i hallës së Aleksandër Sadikaj.

Vëllai i Andrea Kalemit, Zamir Kalemi, është identifikuar si vëllai i tij në hetimet paraprake. Andrea Kalemi, i njohur ndryshe si Adriatik Kalemi, është një biznesmen i njohur në zonën e Memaliaj. Në këtë zonë, Aleksandër Sadikaj, i njohur me pseudonimin ‘Sanço’, kishte shtrirë një pjesë të aktivitetit të tij, veçanërisht në fushën e agroturizmit.

Hetimet paraprake tregojnë se Andrea Kalemi ka qenë përfshirë në biznesin e pastrimit të plehrave në qytetin e Memaliaj qysh prej 14 vitesh, firmë të cilën e ka në pronësi me të atin dhe të vëllain, ku ka një kontratë të përhershme me bashkinë e qytetit kundrejt vlerës afro 60 milionë lekë në vit.

Prej afro 5 vitesh, ka hapur një biznes të quajtur ‘Bujtina Vjosa’, buzë lumit Vjosa në Memaliaj, që ndodhet pranë resortit ‘Sanço’, që ka qenë në pronësi të djalit të hallës së tij, tashmë të ndjerë, Aleksandër Sadikaj, por edhe pse në dukje të mirë investuar në koperturën e një familje biznesmenësh, duket se telashet nuk kanë munguar për vëllezërit Kalemi, si për Zamirin në atentatin e fundit, ashtu edhe për Andrean, i cili u ka shpëtuar dy sulmeve të ngjashme në Greqi.

I pari, ai në gusht të vitit 2023.

Andrea Kalemi, 51-vjeçari nga Shqipëria, u qëllua me 10 plumba në limanin e Lakkas në ishullin Paxos, në Greqi, ndërsa ai ndodhej aty për pushime me familjen. Dyshimet e policisë greke ishin se autorët e sulmit erdhën posaçërisht nga Italia për të kryer ekzekutimin e biznesmenit shqiptar.

Edhe pse u shpëtua nga sulmi i parë me armë, peripecitë e Andrea Kalemit nuk përfunduan aty. Në disa muajt e ardhshëm, ai u sulmua sërish, kësaj radhe me thikë, brenda burgut të njohur Koridallos në Greqi. Sulmi është kryer nga një i burgosur egjiptian, dhe dyshohet se ai ishte kontraktuar për të realizuar atë sulm.

Ngjarja shfaq një përhershmeri të rrezikshme për jetën e tij, duke treguar se Andrea Kalemi ka qenë objekt i sulmeve të vazhdueshme nga persona të ndryshëm dhe në kontekste të ndryshme. Hetimet do të duhet të përqendrohen në zbardhjen e motivit dhe identifikimin e autorëve të dy sulmeve për të nxjerrë në dritë lidhjet dhe arsyet e mundshme të këtyre ngjarjeve të dhunshme.

Historia e ndërlikuar e Andrea Kalemit, alias Adriatik Kalemi, tregon për një të shkuar të vështirë me ligjin dhe lidhje të dyshimta me vrasje dhe ngjarje kriminale të tjera.

Në vitin 2001, Andrea Kalemi u arrestua nga forcat speciale RENEA në Shqipëri pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet e drejtësisë belge. Ai ishte akuzuar për vrasjen e dy vëllezërve shqiptarë Mevlan dhe Adriatik Çaça në Bruksel, Belgjikë, më datë 13 prill 2001.

Përpara atentateve të fundit në Greqi, Andrea Kalemi kishte një të shkuar të vështirë, duke përfshirë humbjen e djallit të hallës së tij Aleksandër Sadikaj dhe pështirjen e tij nga një sulm me armë dhe një plagosje me thikë në burg. Grupi hetues ka dyshimet e veta se emri i tij ka lidhje me ekzekutimin hakmarrës ndaj Edmond Papës në fund të vitit 2022.

Aty rezulton se Albano Velo dhe Andrew Bode, ky i fundit në arrati, dy autorët që mendohet se organizuan dhe qëlluan ndaj biznesmenit Papa, janë lidhje shoqërore e ngushtë e Andrea Kalemit, siç thamë, kushëririt të parë të Aleksandër Sadikaj.

Ngjarjet e dhunshme dhe vrasjet e ndodhura në vitin 2022, duke përfshirë vrasjen e Aleksandër Sadikaj dhe Edmond Papës, janë pjesë e një seriali të shkurtër atentatesh dhe hakmarrjesh që duket të kenë lidhje me njëri-tjetrin. Andrea Kalemi, i cili humbi djalin e hallës së tij Aleksandër Sadikaj në një shpërthim eksplozivi, shfaqet të jetë i përfshirë në ngjarje të tjera tragjike, përfshirë atentatin ndaj tij në Greqi.

Në lidhje me atentatin ndaj Edmond Papës, shoku i Andrea Kalemit, Albano Velo, u arrestua, dhe shoku i tij Andrew Bode u shpall në kërkim. Të tre ishin lidhur shoqërore me Aleksandër Sadikaj.

Grupi hetues ka dyshime se sulmi i fundit ndaj Zamir Kalemit ka lidhje me ekzekutimet e Aleksandër Sadikaj dhe Edmond Papës. Ky serial i ngjarjeve të dhunshme dhe hakmarrjes shfaq një histori të ndërlikuar të lidhjeve kriminale dhe konflikteve nënështruese midis grupeve të ndryshme kriminale në Shqipëri dhe Greqi. Dyshohet se ekzekutimet dhe sulmet kanë lidhje të thella dhe janë pjesë e një loje të ndërlikuar kriminale në rajon.

Nga të dhënat e siguruara në rrugë operative, duket se ngjarja e datës 12 Janar 2024, ku është tentuar të vritet Zamir Kalemi, ka qenë një akt hakmarrjeje për ngjarjet kriminale të ndodhura më parë. Ekzekutorët duket se kanë patur një plan të organizuar dhe kanë pasur dijeni të detajuar rreth lëvizjeve të Zamir Kalemit, përfshirë edhe informacionin që vëllai i tij ishte i shtruar në një spital privat.

Objektivi i atentatit, Zamir Kalemi, ka qenë në një spital privat, ku vëllai i tij, Andrea alias Adriatik Kalemi, ishte i shtruar. Pas sulmit ndaj vëllait, për arsye të mundshme të sigurisë personale, Andrea Kalemi ka vendosur të lërë spitalin privat ku po kurohej. Kjo veprim mund të ketë kontribuar në lehtësimin e ekzekutorëve për të kryer sulmin e nesërshëm ndaj Zamir Kalemit.

Hetimet kanë zbuluar se Andrea Kalemi është shtruar në spital më datë 8 Janar dhe është larguar prej aty më datë 13 Janar, vetëm një ditë pas plagosjes së vëllait. Është interesant fakti që objektivi i atentatit, Zamir Kalemi, ka mohuar faktin se ishte në spital për të vizituar vëllain e tij.

Një interpretim i mundshëm është se Zamir Kalemi ka mohuar prezencën në spital për shkak të mungesës së sigurisë, duke frikuar se informacioni mund të shpërthente brenda policisë dhe t’i jepte kohën vëllait të tij të largohet nga spitali para se autoritetet të kërkonin shpjegime. Kjo mund të jetë bërë për të shmangur përfshirjen e vëllait në hetimet policore dhe për të lehtësuar mundësinë e largimit të tij pa vëmendje të konsiderueshme nga policia.

Zamir Kalemi ka deklaruar se shkoi në spital për të takuar një shok dhe gjatë marrjes në pyetje ka mohuar konflikte me persona të tjerë, të cilët më pas kanë qenë të interesuar për të kryer eliminimin e tij fizik. Megjithatë, si shënjestra e qitësve, ashtu dhe familjarët e tij kanë refuzuar të japin informacione të detajuara para oficerëve të policisë, duke ngritur supet dhe treguar të rezervuar në thëniet e tyre.