Balla takim me Drejtoreshën Ekzekutive të EUROPOL, ministri: Do bashkëpunojmë për procesin e vetë-pastrimit të Policisë

Ministri i Brendshëm Taulant Balla, ka takuar në Hagë me Drejtoreshën Ekzekutive të EUROPOL, Catherine De Bolle.









Ka qënë vet ministri ai i cili ka zbardhur diskutimet mes tyre, ku në qendeër ka qënë thellimi i bashkëpunimit me EUROPOL për të çuar përpara procesin e vetë-pastrimit të Policisë së Shtetit dhe luftën kundër krimit të organizuar.

“HagëTakimi në EUROPOL me Drejtoreshën Ekzekutive Catherine De Bolle. Revanshi i sundimit të ligjit ndaj krimit të organizuar po godet fort sëmundjen e vjetër të lidhjeve të krimit me policinë dhe drejtësinë. Do të bashkëpunojmë me EUROPOL për të çuar përpara procesin e vetë-pastrimit të Policisë së Shtetit”, shkruan Balla.