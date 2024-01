Hani shumë kur jeni në stres? Ja çarë do të thotë për shëndetin dhe mënyrat si ta shmangni këtë ‘ves’

Të ngrënit pa qenë të uritur për shkak të stresit intensiv na ka ndodhur të gjithëve. Ngrënia e stresit është një realitet, të cilin mund ta shmangni duke ndjekur hapat e mëposhtëm.









Bëni një pushim

Le të themi se jeni përpara pjatës të patate të skuqura dhe jeni gati të hani. Para se ta bëni këtë, mendoni përsëri dhe bëni diçka tjetër. Mundësisht diçka me lëvizje. Një shëtitje (dhe me qenin nëse keni), vadisni lulet ose bëni ndonjë punë shtëpie. Çdo gjë që ndryshon lëvizjen e trupit ndihmon në shkëputjen nga stresi.

Jeni të uritur apo jo?

Hapi i parë për të ndryshuar një zakon është të kuptoni pse po e bëni atë. Nutricionistja dhe shefja e kuzhinës Serena Poon shpjegon se kur i dini nevojat e trupit tuaj, mësoni ta dëgjoni më mirë dhe të hani kur të jeni të uritur. Nëse vërtet keni nevojë të hani biskota, bëjeni. Por sepse keni nevojë për sheqer, jo sepse jeni të mërzitur apo të stresuar.

Pak meditim në ditë

Meqenëse ngrënia e stresit fillon me ankthin tuaj, përdorni meditimin si një mjet të fuqishëm luftimi.

“Edhe vetëm disa minuta janë të mjaftueshme për t’u ndjerë më i bazuar dhe më i fokusuar, duke eliminuar toksinat e tensionit. Ju mund të meditoni në shtëpi, në rrugë, në makinë ose kudo që mendoni se do të ndihmoheni më shumë”.

Mbushni frigoriferin me ushqime bimore

Nëse shihni ushqime të padëshiruara në shtëpinë tuaj, nuk do ta hani lehtë. Nëse hapni frigoriferin dhe shihni perime, avokado dhe arra, ose nuk do të hani, ose do të hani ushqime që janë të mira për shëndetin tuaj.

Mos u bëni të ashpër me veten

Pra, vazhdoni të lexoni këshilla se si të shkurtoni njërën dhe tjetrën. Po, ngrënia e stresit nuk është e mirë për ju dhe jo vetëm për arsye peshe. Megjithatë, nëse ndodh, mos e qortoni veten dhe mos i nënshtroni dietave strikte.