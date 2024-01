Itali/ Dhoma e Deputetëve miraton me 155 vota pro marrëveshjen Rama-Meloni për emigrantët

Dhoma e deputetëve në Itali ka miriatuar me 155 vota pro, 115 kundër dhe 2 abstenime, projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes Itali-Shqipëri për emigrantët.









Marrëveshja hyn në fuqi në datën e rënë dakord mes palëve dhe mbetet në fuqi për 5 vite, me mundësi rinovimi në heshtje përveç rastit kur njëra prej palëve nuk e dëshiron më një gjë të tillë.

Marrëveshja, e para e këtij lloji për një vend të BE-së, u njoftua nga kryeministrja italiane Giorgia Meloni dhe kreu i qeverisë shqiptare, Edi Rama gjatë një takimi dypalëshe në Romë.

Sipas marrëveshjes, Italia do të ndërtojë dy qendra pritjeje në Shqipëri për të strehuar emigrantët e shpëtuar në Detin Mesdhe nga autoritetet italiane, të cilët më pas do të zbarkohen në qytetin bregdetar shqiptar të Shëngjinit.

Çdo qendër do të ketë kapacitetin për të strehuar deri në 3.000 migrantë në të njëjtën kohë, shpjegoi Meloni, me synimin për të akomoduar rreth 36.000 aplikime në vit. Nga skema do të përjashtohen gratë shtatzëna, fëmijët dhe personat vulnerabël.

Infrastruktura do të paguhet nga Roma, ndërsa Tirana është angazhuar të ofrojë shërbime sigurie dhe mbikëqyrje të jashtme. Nisja është caktuar për pranverën e vitit 2024.

Veçanërisht, qendrat do të qeverisen nën juridiksionin italian, një pikë që ka ngritur shqetësime për zbatimin jashtëterritorial të ligjit italian dhe të BE-së në një vend jashtë bllokut 27 anëtarësh.