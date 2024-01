“Shqipëria nuk është më vend i fshehur”- Kryeministri Rama nga Madridi: Jemi të tretët në botë për rritjen e turizmit! Duhet të nxisim…

Kryeministri Edi Rama nga Madridi zhvilloi një konferencë shtypi kushtuar Shqipërisë si destinacion i turizmit të qëndrueshëm.









Në fjalën e tij, kreu i qeverisë u shpreh se Shqipëria tashmë nuk është më një vend i fshehur, duke theksuar se jemi vendi i tretë në botë për rritjen e turizmit, pas Katarit dhe Arabisë Saudite.

“Dje mu desh të shkoja për një fizioterapi, dhe fizioterapisti më tha që e dashura e tij, dy ditë më parë kishte prenotuar që të shkonin në Shqipëri, së bashkë me familjen. Kjo është diçka që do kishte qenë e pamundur të imagjinohej pak vite më parë, kur Shqipëria ishte e fshehur, ndërsa tani nuk është me e fshehur dhe tashmë ka gjithnjë e më shumë kërkesa për të ardhur. Në aeroportin e Tiranës shënuan rritjen më të lartë në Evropë. Bazuar në statistikat e OBT ne jemi vendi i tretë sa i takon rritjes së turizmit në botë, pas Katarit dhe Arabisë Saudite”, tha Rama.