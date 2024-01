“Beqir Balluku është agjent”, dëshmia e priftit: Kadri Hazbiu e ka ditur, por ia ka fshehur partisë tradhtinë e tij! Dekoronte ata që bënin arrestime më shumë

AFRIM IMAJ/ “Ka fakte e prova se Beqir Balluku ka kryer veprimtari armiqësore para se të dënohej nga Partia në krye të grupit puçist. Në vitin 1963 një prift nga Shkodra më ka thënë se ai është tradhtar”. xhule ciraku









Dëshminë e panjohur e ka bërë të ditur Xhule Çiraku, ish-zëvendësministër i Brendshëm në një letër adresuar Komitetit Qendror të Partisë gjatë kohës kur kishte nisur procesi ndaj Kadri Hazbiut. Ishte kulmi i fushatës drejtuar nga udhëheqja e lartë e Partisë “për të hapur gojët” e komunistëve dhe kuadrove për çfarë dinin mbi veprimtarinë armiqësore të grupit armiqësor të zbuluar rishtas nga Partia në krye të Ministrisë së Brendshme, kur zyrtari i lartë i strukturave të Sigurimit të Shtetit rreshtonte një mori faktesh të paditura që penalizonin kupolën e shërbimit dhe kryesisht ministrin historik Kadri Hazbiu.

Sidoqoftë, kjo ka qenë vetëm njëra nga dëshmitë e paditura të aksionit politik që kishte nisur në mesin e tetorit 1982, fill pas arrestimit të ish-ministrit të Brendshëm, zëvendësit të tij Feçor Shehu dhe një dyzinë të oficerëve të lartë të Sigurimit të Shtetit për të analizuar “veprimtarinë armiqësore të grupit të Kadri Hazbiut dhe lidhjeve të tyre me poliagjentin Mehmet Shehu”.

Sakaq, Ministria e Brendshme e drejtuar tashmë nga Hekuran Isai, krijoi një “grup special” që do të hulumtonte nëpërmjet arkivave dhe të dhënave të përftuara nga ballafaqimet me kuadro e punonjës me përvojë të dikasterit diskret tërë aktivitetin e zyrtarëve të lartë të arrestuar tashmë për veprimtari armiqësore e lidhje me agjenturat e huaja antishqiptare. Vetëm në harkun e një viti, kjo strukturë e cilësuar “Grup special”, siguroi fakte e prova, po dhe dyshime të ndryshme që shfaqnin kuadro të veçantë mbi “veprimtarisë armiqësore të atij grupi”, të cilat u bënë dhe shërbyen si “lëndë e parë” për organin e akuzës që kryqëzoi ministrin karizmatik të sigurimit të Shtetit bashkë me zyrtarë të tjerë të lartë të ministrisë së Brendshme.

Gjatë hetimit por më së shumti në procesin gjyqësor ato u konsideruan si prova të patjetërsueshme që përligjën dhe dënimet kapitale ndaj të pandehurve. I përfshirë energjikisht në këtë aksion partie, Xhule Çiraku, numri dy i dikasterit të Punëve të Brendëshme, njëherazi me konstatimet e veta për qëndrimet dhe sjelljet e dyshim ta të eprorëve tashmë në bankën e të akuzuarve, e çon stekën më tej duke rikujtuar për Partinë edhe fakte e prova kompromentuese për grupin puçist të ushtrisë që dënuar disa vite më parë. Po çfarë shkruan konkretisht Çiraku në letrën që i drejton Komitetit Qendror të Partisë në shtator të vitit 1983 mbi veprimtarinë armiqësore të Beqir Ballukut, Kadri Hazbiut, Feçor Shehut, Mihallaq Ziçishtit etj..

DOKUMENTI

Informacion i Xhule Çirakut, zëvendësministër i Punëve të Brendshme për “veprimtarinë armiqësore të Beqir Ballukut, Kadri Hazbiut, Feçor Shehut, Mihallaq Ziçishtit etj.”

Tiranë, me 8.9.1983

Sekret: Ekzemplar i vetëm

Informacion Për tradhtarin Kadri Hazbiu:

Nuk kamë pasur ndeshje të mëdha si me Mehmet Shehun e Feçorin, nuk mendoja kurrë se mund të ish tradhtar, por në disa raste e për disa probleme, jam ndeshur e konkretisht: Jemi ngrënë për zvarritjen e punimeve mbrojtëse e të ndërlidhjes. Jemi grindur shumë për strukturat më 1966 dhe për mosprishjen e shkollës si dhe për djegien e shumë dokumenteve më vlerë operative e historike. Na vuri në krye të komisionit tradhtarin Mihallaq Ziçishti, i cili ka vepruar si armik, ka shtrembëruar direktivën e Partisë e cila ish e drejtë, por ata nën masën e luftës kundër burokratizmit, bënë edhe shumë gjëra të këqija.

Policinë donin ta likuidonin fare (Drejtorinë), na thoshin; doni të mbroni kolltukun. Kur u thoshim mos e likuidoni, se do të dobësoni një armë të diktaturës së proletariatit, kur armiku vepron me egërsi kundër nesh. Donin të linin vetëm tre veta në Drejtorinë e Parë të Sigurimit (në degën ekonomike) një për krimet, një për ekonominë një për shërbimet. Me këmbënguljen time, Kadriu u tërhoq, e la me 10 vetë, nga 80 që ishte.

Ngula këmbë që të mos prishej shkolla, sidomos kursi 6 mujor me policë. E lamë njëherë, por prapë dhanë urdhër të prishet, se na kanë thënë nga lart, sikur kish thënë Komiteti Qendror dhe e prishën, kur shkolla e kuzhiniereve dhe shkolla të tjera, nuk u prishën. Nën maskën e kursimeve, mendoj se kanë cenuar gatishmërisë luftarake të organeve e reparteve e, si për makina e shumë çështje të tjera. Pse tani erdhën makina dhe ata na lanë me vjetërsira, sikur ishim më 1945.

Përgjigjet për orientimet e gabuara në Sigurim, që e maste punën e oficerëve, kush bënte arrestime më shumë, e jo kush shpëtonte (mund të shpëtoheshin njerëzit e gabuar, ata që ishin tanët, nuk ishin futur thellë në faje, etj.) orientime të drejta të Partisë, të dhëna këto vazhdimisht e, në kohën e duhur. Në vitin 1968, një prift në Shkodër i thotë hetuesit gjatë procesit, se Beqir Balluku dhe Hito Çako janë armiq.

Ai më thotë mua, takohem unë me priftin në biruca, ashtu më thotë edhe mua. Unë në bazë të Platformës së Sigurimit e të urdhrave, nuk mbaj asnjë shënim, pusho i them priftit, mbyll gojën dhe menjëherë nisëm për në Tiranë, vete tek Kadri Hazbiu, ja them këto dhe ai më tha mirë, ikni tani. Prifti, nuk e di ku gjendet, por duhet ta dije Shyqyri Çoku ose Drejtoria e Riedukimit e të të burgosurve. Kur doli grupi i Beqir Ballukut, i them prapë sa të drejtë ka pasur prifti, e mban mend që ta kamë thënë, po më tha, e mbaj mënd.

Po kur doli grupi i Beqir Ballukut, i kamë thënë dyshoj tek Dashnor Mamaqi, se punonim në zyrën e tij, me komisionin e festës së Brigadës së 6-të dhe gruaja e tij, e merrte në telefon dhe i thoshte hajde se do vemi tek Beqiri për darkë, mirëpo ne, nuk po mbaronim punë. Ajo e mori më tepër se 4-5 herë. Ai më tha e di e di, e hëngri edhe ai (Dashnori). I kamë thënë pse ka trajtime të ndryshme Ushtria nga ne, në ushqim, në leje etj., dhe ai mu përgjigj: “Ç’keni me Ushtrinë, të vinë ata tek ne dhe jo ne tek ata”. I bëra me firmën time letër Komitetit Qendror dhe Ushtrisë për këtë dhe Komiteti Qendror dhe ju e keni mirë, kurse Ushtria, nuk na u përgjigj fare, ajo vazhdoi me të parën. Ata kategorinë e 12 e lartë, ne kishin 21 ditë leje, gabim.

Ne kishim 3 qendra ndërlidhje me radio dhe Beqir Balluku na thosh prisheni një. Unë i them jo Kadriut, ai më tha bënja ti me shkrim Beqir Ballukut dhe unë ja bëra, që nuk jemi dakord dhe ai pas 2-3 muajve, na u përgjigj që të mos e prishim. Kur vate një delegacion i ushtrisë në Kinë, ne bëmë lista e sterlista, ja u dhamë, por unë i them Kadriut të dërgojmë edhe ne me ta, një nga laboratori, një nga dega e ndërlidhjes, një nga Teknika Operative dhe ai më tha pra bëne ti me firmën tënde dhe unë e bëra. Beqir Balluku na u përgjigj se nuk ka nevojë të vijnë t’uajt, ma jepni listën mua, se do ta shtroj me Andon Shetin.

Ja u dhamë dhe na i kthyen pa gjë, siç jua dhamë. Pra ai nuk donte të ndeshej, na vinte neve, kurse neve nuk na shkonte as fjala e as firma dhe mbeteshim ku ishim, pra është sabotim nga ana e tyre, nuk na zgjidheshin problemet. Kur do shkonte shoku Haki për kontroll për sëmundjen që kish në Paris, herën e parë, ai më kërkoi mua, ose Jaup Dabullën. Kadriu nuk deshi, vamë bashkë në shtëpi të shokut Haki dhe i tha Xhulen nuk e dërgojmë, se është zv.ministër, ka punë këtu, por do të japim Servetin dhe Ganinë. Ai tha jo, ky i tha e kemi vendosur kështu dhe vajtën ata dhe jo neve. Herën e dytë, ai kërkoi mua ose Jaupin.

Pse nuk më dërgoi, mua ai e di! Kur vdiq Çu En Lai, më thirri në zyrë Kadriu dhe më tha në Kinë do vejë shoku Mehmet për varrim, do bëjmë grupin dhe pa më pyetur, filloi nga emrat: Gani Kodra, Ali Çeno etj.. Përgjegjësinë dhe në atë kohë, ose e mori ky, ose Mehmet Shehu dhe biseduan në telefon, se çfarë i tha, unë nuk dëgjova gjë, por me të lënë telefonin, përgjegjës do vëmë Llambi Peçinin, më tha, kur ai në atë kohë, ishte Kryetar Dege në Vlorë.

Mua nuk më erdhi mirë, duhej të vinte një nga shokët e Drejtorisë, por prapë u ngushëllova, duke thënë atë e njeh, di gjuhën dhe rrugët, loz letra me të, etj. Unë nuk doja të veja me të dhe me asnjë nga familje e tij, se e dija se nuk më donin dhe do të grindesha me ta. Pra Kadriu, përkrahte njerëzit e degjeneruar, kurse ne me të drejtë, mendonim se ai e dinte më mirë punën dhe nuk mendonim se ai mund të ish tradhtar dhe këto i bënte me qëllim të keq.

Për fëmijët e Mehmet Shehut, ai i ka ditur të gjitha, ca i merrte vetë, ca nga fëmijët e tij, ca nga ne, por mendoj se ka pasur qëllim. Nuk më ka mbrojtur asnjëherë kur më ka pezulluar nga puna Mehmet Shehu, ose kur na bërtiste e telendiste, sidomos për ndërlidhjen. Kur dërgoi Gani Kodrën, me djalin e Mehmet Shehut në Suedi, mua nuk me pyeti fare, mora vesh kur u nisën. Na kish rënë në sy, se ai na la Feçor Shehun mbi ne, duke arsyetuar se ai i Sigurimit është zëvendës i parë, njeh situatën operative etj. dhe ne ishim pajtuar me këtë arsyetim pa bazë.

Psh., në Kongresin e Bashkimeve Profesionale në Korçë, përgjegjës ai, në të Frontit në Vlorë, na erdhi e na kontrolloi detyrat, mua dhe Rraqit, i dërguar nga Kadri Hazbiu, në Kongresin e Gruas në Durrës, përgjegjës ai, në të Rinisë në Elbasan, na pezulloi fare.

Mehmet Shehu e pruri atë për të ulur prestigjin tonë e të ngrinte të Feçorit, kur vate shoku Enver në Shkodër, ky përgjegjës, kur iku në Paris i sëmurë Kadriu, la këtë në vendin e tij, kurse vetëm në Sarandë vajta unë vetëm me shokun Enver, e për këtë më ka thirrur e më vuri detyra shoku Hysni. Atij i raportoja edhe në Gjirokastër, edhe në Vlorë (sh. Hysni), se Kadriu ish në Paris i sëmurë, në atë kohë (1978). Kadriu do të ketë influencuar që u bë ministër Feçori, se neve nuk na ka pyetur njeri për këtë. Përkrahte Mihallaqin, Zoin, Feçorin e të tjerë njerëz të degjeneruar, duke i bërë ministra, heronj, deputet, etj.

Të kuptohemi nuk e kamë fjalën për vete, unë jam shumë i kënaqur nga Partia, por e kamë fjalën që Kadriu donte e përkrahte njerëzit me vese, e jo të rregulltit. Bashkë me Mehmet Shehun, Feçor Shehun etj., të përgjigjen për strukturat më 1966, punimet mbrojtëse të vendit, etj.. Në të gjitha festat e 1 Majit, Kongreset e Partisë, në ceremoni me rëndësi në Tiranë dhe gjetiu, përgjegjës të shtabit vinte Feçorin, kurse zëvendësministrat e tjerë, i linte ndihmësa të tij.

Këto gjenden të shkruara, në plane e urdhra, edhe se ky ishte zëvendës si të gjithë të tjerët, me arsyetimet që kemi thënë më lart, por që tani e kuptojmë, se tek ai kish besim, sepse si duket kanë pasur të njëjtën ide e qëllim, armiqësinë ndaj Partisë e pushtetit popullor.

Kush është Xhule Çiraku

Xhule Çiraku e ka nisur karrierën ushtarake fill pas përfundimit të luftës, ku ka qenë i rreshtuar në Brigadën e V Sulmuese. Pas përfundimit të studimeve nisi si oficer i thjeshtë në strukturat e Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare.

Me kalimin e viteve mori gradat më të larta deri te grada “Gjeneral Major”. Në periudhën 1966-1970 ka qenë kryetar iDegës së Punëve të Brendshme të rrethit të Shkodrës. Fill pas kësaj, ka kryer detyrën e drejtorit për ruajtjen dhe sigurinë fizike të drejtuesve të lartë shtetërorë. Në vitet e fundit të karrierës shërbeu i zëvendësministër iMinistrisë së Punëve të Brendshme.

Kadri Hazbiu e bëri gjeneral Xhule Çirakun

Xhule Çiraku ka qenë nga të paktët në korpusin e oficerëve të Punëve të Brendshme, që mori gradën “Gjeneral”. Bashkëkohësit thonë se yllin e lartë të gjeneralit ia ka dorëzuar Kadri Hazbiu në kohën kur kryente detyrën e ministrit të Brendshëm.

Madje, është ai që ka nisuredhe procedurën zyrtare për gradën e lartë. Për ironi të fatit Xhule Çiraku ia ktheu mirënjohjen me një mori dëshmish e denoncimesh në procesin gjyqësor ku Hazbiu nga maja e piramidës partiake e shtetërore përfundoi para skuadrës së pushkatimit.

Dhe përfunduan ashtu sikundër dihet tashmë dy bashkëluftëtarët e Brigadës së Pestë Sulmuese, dy drejtuesit e lartë të Sigurimit dhe dy miqtë e dikurshëm që u ndanë në armiqësi të përjetshme.