Dy adoleshentë grabisin supermarketin në Selanik, njëri vihet në pranga, bashkëpunëtori shqiptar shpallet në kërkim. Ja sa euro vodhën! Publikohen pamjet kur…

Gjithçka ka ndodhur në orën 08:21 të mëngjesit, kur dy të miturit, të veshur me rroba të zeza, me kapuç në kokë, por me tiparet e fytyrës të zbuluara dhe pa doreza, kanë hyrë në dyqanin Evosmos dhe i afrohen punonjësit në kasë.