“E pamoralshme”- Loja sjell sherr mes Roza Latit dhe Erjola Doçit: Hajt se do më shohësh…

Një debat mes Rozës dhe Erjolës e prishi qetësinë e shtëpisë ditën e sotme.









Në një lojë që po zhvillohej në shtëpi ku çdo banorë duhet të vendoste epitete krahas fotove të vendosura në shtëpi.

Roza i ka vendosur fjalën “e pamoralshme” Erjolës duke e justifikuar veprimin e saj me faktin se nuk e njeh mjaftueshëm.

Erjola nuk e ka marrë edhe aq me sportivitet lojën duke replikuar me Rozën : E zgjodhe atë fjalë sepse je vetë, po do të ma shohësh moralin ti mua shpresoj ke ti moralin e duhur që ta shohësh”-shprehet Erjola.