Analiza e Bajern Mynihut/ Guerreiro zgjidh ekuacionin “Dejvis”, Koman ende i lodhur

Guerreiro zgjidh ekuacionin “Dejvis”, Koman ende i lodhur Kampionët e Bundesligës u rikthyen në rrugën e fitores të mërkurën, teksa “kryqëzuan” me golin e Rafael Guerreiros Union Berlinin. Me këtë fitore distanca ndaj Leverkusenit kryesues është ngushtuar në 4 pikë. Përtej rezultatit, loja e bavarezëve nxori në pah disa pika të rëndësishme.









GUERREIRO SPIKATI NË TË MAJTË-

Alfonso Dejvis nuk ishte vënë kurrë në diskutim si titullar në të majtë, por kritikat e fundit, sidomos pas takimit me Verderin, i kanë dhënë bindjen e duhur Tuhelt të eksperimentonte në këtë korsi. Rafael Guerreiro i rikthyer pas lëndimit, zëvendësoi Dejvisin, teksa shkaktoi jo pak çudi. Përtej golit vendimtar, interpretimi i lojës prej lojtarit portugez u vlerësua së tepërmi, protagonist. Duhet thënë se edhe në Dortmund, 29-vjeçari mbulonte të njëjtën pozitë, por jo në Mynih. Kjo lëvizje mund të cilësohet si fitore e dyfishtë. Fillimisht në “ringjalljen” e Guerreiros së dikurshme, aty ku dominonte tempi dhe saktësia, së dyti eliminimin e problematikut Dejvis. Alfonso ka kohë që lidhet me kalimin në Madrid, madje shkohet në atë pikë sa thuhet se lojtari dhe “galaktikët” kanë rënë dakord për kushtet e transferimit. Nëse Guerreiro do mbajë të njëjtën ritëm, emri i “raketës” kanadez do të harrohet shumë shpejt te bavarezët.

DEBUTIMI I DAIER-

Erik zbriti në fushë në një situatë emergjente, pas problemeve fizike nga Daiot Upameknao. Ndonëse mungesa e minutazhit në ciklin 2023-2024 u mendua se ndikonte negativisht në prezantimin e 30-vjeçarit, ai mbajti “kornizë” pozitive. Mjafton të përmendim spastrimin e zonës në sulmin e furishëm të berlinezëve. Lëndimi i Upamekanos, mungesa e Kimit i jep të drejtë futbollistit anglez të jetë titullar në ballafaqimin e radhës (Augsburg-Bajern, 27 janar).

PROBLEMET E KOMANIT-

Përgatitja intesive e javëve të fundit nga Kingsli Koman i dha siguri Tomas Tuhel t’i besojë detyrën e titullarit. Marrë në konsideratë performancën e anësorit francez, gjendja fizike linte tepër për të dëshiruar, sinjale se 27-vjeçarit transalpin i duhen ende ditë pushimi në riaftësimin total. Rrezikshmëria e Komanit mbeti në nota të “vakëta” në dy prezencat e fundit. Opsioni i Matis Til mund të kishte bërë shumë më mirë sesa “patrioti” i tij në korsinë e majtë të fazës ofensive si titullar.

