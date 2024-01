“Ke qenë non-stop pas meje”- Meri Shehu bisedon me Meritonin: Larg qoftë, po të të kisha të dashur pas dy javësh ne…

Astrologia Meri Shehu dhe moderatori Meriton Mjekiqi, që prej fillimit të “Big Brother VIP”, kanë pasur një marrëdhënie të afërt me njëri-tjetrin, dhe herë pas here shkëmbejnë edhe batuat mes tyre.









Teksa Meritoni i këndonte një këngë, Meri shprehet se “ty të kam dashuri”, ndërsa shton duke qeshur “se deri në fund çfarë nuk do bëjmë ne të dy”.

Meri u shpreh se vlerëson më shumë miqësinë se dashurinë, duke iu drejtuar Meritonit, se nëse do e kishte të dashur, pas dy javësh do ishin ndarë.

Pjesë nga biseda:

Meritoni: (këndon)Të gjithë duan të të kenë, por kot e kanë…

Meri: Ty të kam dashuri, le deri në fund çfarë do bëjmë ne të dy. Me ndejt edhe 4 muaj këtu, unë dhe Meritoni pale. Unë kam dashuri tjetër, por edhe Meritonin do ta mbajë.

Bardhi: 2 në 1 i ke ti.

Meri: 2 në 1 i kam, por edhe ty të kam, të kam shpirt.

Sara: Tre do?

Meri: Po nuk e kam në atë format që mendon ti dashurinë unë oj sara, e kam në format tjetër. Ne nuk na ndanë asnjë gjë. Prandaj unë preferoj më mirë shoqërinë se dashurinë, sepse dashuria në një moment të lë në rrugë, jo zihet jo bëhet. Miqësia vazhdon me shekuj. Në shoqëri nuk e humb kollaj. Unë edhe kur ta takoj Meritonin pas dy vitesh, o shpirt, o zemra. Po ta kisha unë, larg qoftë, të dashur Meritonin, në do bënim të dy gërr-gërr, pas dy javësh do ishim ndarë. Kemi miqësi.

Meritoni: Ne kalojmë mrekullueshëm bashkë, kurrë nuk kemi pasur gjë.

Meri: E di ti a ke qenë prapa meje o vlla, ke qenë non-stop , s’po më leje me marrë frymë.