“Këtu ka një fasadë të frikshme”- Juli i shqetësuar për lojën e banorëve në “Big Brother VIP”: Janë fallco, kanë frikë të flasin atë që duan

Gjatë një bisede me Albi Nakon, Juli tha se banorët e “Big Brother VIP” nuk janë të sinqertë në atë që thonë dhe nuk shprehin lirshëm mendimin e tyre pasi kanë frikë që mos prishen me të tjerët.









Sipas banorit kjo do të thotë që ata nuk kanë një shtyllë kurrozore për që të qëndruar të fortë në këmbë, ndërsa Albi u shpreh se me kalimin e kohës konkurentët do të seleksionohen.

Pjesë nga biseda:

Juli: Këtu ka një fasadë të frikshme. Nuk thuhet ajo që mendohet sepse njeri ka frikë njeri që ta thotë. Ka frikë nga vetja po jo nga neve. Ka frikë që mos ta prishet me të tjertë, kjo do të thotë që je i sipërfaqshëm dhe nuk ke shtyllë kurrioze dhe këtu është shumë problem shtylla kurrizore

Albi Nako: Seleksionohen me kohë, është fillimi por pastaj pastrohen do dalin e kush janë protagonistët.

Juli: Por që ka ‘fake’ ka.

Albni Nako: Po mirë mo, normal kjo nuk diskutohet.