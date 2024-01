Vajza e Monica Bellucci dhe Vincent Cassel la në hije shfaqjen në Javën e Modës në Paris, ku u shfaq.

Deva Cassel mori pjesë në sfilatën e Dior e veshur me një pallto ngjyrë bezhë me një jakë të veçantë dhe nëna e saj e adhuroi atë me një postim në rrjetet sociale.









Përmes Instagramit, ylli italian ka ndarë me miliona ndjekësit e saj foto të së bijës nga sfilata. Në përshkrimin e postimeve të saj, Monica Bellucci ishte e kënaqur të shkruante me shkronjë të madhe emrin e vajzës së saj 19-vjeçare dhe të linte disa zemra të kuqe.

Shikoni postimet e saj

Deva Cassel ka zgjedhur ndër të tjera një foto të veçantë nga eventi për ta postuar në profilin e saj. Fotoja nuk tregon fytyrën apo pamjen e saj, por dorën e partnerit që e mban në belin.