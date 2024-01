Protagonist kryesor në luftën për ngjitjen në Serinë A, Kastrati: Më parë gëzohesha kur ruaja portën e paprekur

Elhan Kastrati është kthyer në sezonet e fundit në një protagonist në futbollin italian me fanellën e Çitadelës. Gardiani po bën shumë mirë me këtë skuadër dhe paraqitjet e tij e kanë kthyer në një nga emrat më interesantë të kësaj kategorie, ku klubi aktualisht është përfshirë në luftën për ngjitjen në Serinë A.









Çitadela ka këtë fundjavë një ndeshje shumë delikate ndaj një ekipi pretendent si Sampdoria, por portieri shqiptar ka treguar se beson shumë se ekipi mund të kalojë këtë pengesë.

“Çfarë kam ndryshuar? Në krahasim me vitet e kaluara kam ndryshuar mënyrë të menduari. Më parë isha shumë i lumtur kur nuk pësoja gol, ndërsa tani më intereson vetëm që Çitadela të fitojë,

Të përballemi me Sampdorian do të jetë e vështirë, por në Serinë B nuk ka kurrë ndeshje të lehta apo të sigurta. Ajo është një skuadër e fortë, nuk mund t’ia lejojmë vetes asnjë pakujdesi. Sampdoria është e fortë në çdo repart, edhe pse nuk po kalon një moment të mirë, do të jetë një betejë. Nëse arrijmë të jemi agresivë dhe të mbajmë ritmin e lartë, mund të vendosim në vështirësi këdo”, tha Kastrati për mediat italiane për duelin e kësaj fundjave.

PANORAMASPORT.AL