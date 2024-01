“Më thatë se nëse do eliminohem, do më ndiqnit pas”/ U sakrifikua duke dalë  nga kazerma, Vesa shpërthen ndaj banorëve: Më kthyet shpinën

Banorja e ‘Big Brother VIP Albania 3’ Vesa Smolica ka deklaruar se është e zhgënjyer nga Meritoni dhe banorët e tjerë që qëndruan në kazermë, të cilët i dhanë fjalën se do ta ndiqnin pas nëse ajo do të eliminohej, pas daljes nga kazerma.









Gjatë një bisede të tensionuar me Meritonin, këngëtarja deklaroi se priste më shumë mbështetje, dhe i kujtpo banorit të BBVIP, marrëveshjen e bërë se nëse eliminohet, edhe ata do të dalin pas saj.

“Por, ju më kthyet shpinën pasi morët vesh se dola në nominim”, tha këngëtarja.

Diskutimi:

Meritoni: Hyr brenda dhe huaj Meritoni del në nominim. Nëse më bën të ndihem keq. Kur ti mendon që ne të kemi shtyrë me zor, ne nuk e kemi bërë. Ti e di si ramë dakord aty brenda.

Vesa: Nuk kam thënë me zor

Meritoni: Kur ti thua pa pushim që dola për këtë e për atë… për shoqëri jemi sakrifikuar dhe do të vazhdojmë të sakfrifikohemi brenda dhe jashtë

Vesa: Unë dje nuk fola në asnjë moment që të mos reagoja shpejt, mos t’ju nxirrja keq as juve. Shkova të flija se s’doja të dilja ashtu para kamerave dhe publikut, isha varur komplet. Nuk është çështja te nominimi

Meritoni: Ku është çështja

Vesa: Dola atje, e dhamë besën. Nëse do të eliminohem, do dilni me mua

Meritoni: Po gati jam

Vesa: Tani unë jam në nominim, nëse eliminohem, do të vini pas meje?

Meritoni: Po nëse..

Vesa: Po apo jo? Nga momenti i duartrokitjeve, unë pas dje një kthim shpine. Mund të më nxirrnit para duke i thënë publikut që jeni pas meje. I thoshit publikut që ne e duam dhe na duhet në shtëpi