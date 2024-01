“Çfarë më tha bashkëshortja e Julit”- Sherri me Elga Ceno për brekët, flet i vëllai i aktorit: Ja si e kemi përjetuar në familje…

Familjarët e banorëve të “Big Brother”, kanë qenë shpesh në qendër të vëmendjes, kryesisht për të parë sesi perceptohet prej tyre loja e banorëve. Këtë herë, i ftuar ka qenë Mario Deda, vëllai i Julit, i cili gjithashtu është aktor. I ftuar në “Top Albania Radio”, Mario foli për lojën e të vëllait, por edhe sesi i kanë parë ata përplasjet e forta.









Pas “Prime”-t të kaluar, Julian Deda pati një debat shumë të fortë sërish me Eglën një vazhdimësi e diskutimit që nisi që mbrëmjen e parë të qëndrimit në shtëpinë e BBV për punën e të brendshmeve. Si e kanë parë si situatë Mario dhe familjarët e Julit nga jashtë?

Ne familjarët e përjetojmë pak, bëhemi emocional por megjithatë Juli ia doli mos ta prishë gojën si i thonë.

Juli e përmbajti veten gjatë debatit, sepse mendoi që është në lojë dhe duhet ta fitojë apo thjesht edhe në jetën e përditshme ai i menaxhon situatat në këtë formë?

Të dyja. Nuk është natyrë konfiktuale pothuajse kurrë nuk e kam hasur ndonjëherë ose të mbartë energji negative nga dikush dhe të ta tregojë apo ta ngarkojë veten me të tilla gjëra. Sikurse edhe kalkulimet që duhet të ruajë qetësinë në të tilla momente duke qenë se është në lojë dhe për këtë ka hyrë.

Ka hyrë për ta fituar apo ta shijuar?

Të dyja. Kur kam biseduar më ka thënë: “Mario më lë rehat, po hy dhe do e përjetoj ashtu si është, pa bërë asnjë strategji. Si të vijë unë nuk para bëj ndonjë lapsus të tipit dërrmues kështu që do të hy, ta provoj dhe ta përjetoj dhe pastaj sigurisht ta fitoj.”

Po me bashkëshorten e Julit a ka komunikuar si ka reaguar ajo dhe a është ndjerë e ofenduar?

Kemi folur edhe më herët që kur ka ndodhur debati atë natë. Sigurisht njerëzit ofendohen. Shiko fjala nuk është se po bën ndonjë gjë por në fund të fundit ne këtu mbahemi tek fjalët.

Sidomos kur janë njerëz të të njëjtit komunitet me Julin, kjo ishte pak e çuditshme por jo se po na mbetet hatri. Nuk do na ngelë hatri për të tilla raste.

A mendon se Egla po aktron dhe duke qenë se po i del nga kontrolli në lidhje me këtë temë duhet të luajë tani me kartën e moralit apo në fakt është vërtetë me probleme të cilat as ajo vetë nuk di t’i ndajë?

Tani unë pak e njoh Eglën dhe për aq sa e njoh di të jap një vlerësim mbi këtë gjë por nuk dua të flas fare për të. Egla atë punë ka pasur edhe në punë, mbase e ka edhe në shtëpi, patjetër që e ka edhe në teatër, e ka pasur edhe në institucionin kur unë kam punuar me të. Nuk është aktrim, ai është bipolaritet.