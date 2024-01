Mes tyre po lind një romancë, vajzat i kundërvihen Sarës: Ti po e përdor Bardhin…

Në “Big Brother” kanë filluar tashmë edhe njohjet mes disa personave.









Siç është rasti i Sarës dhe Bardhit.

Por duket se kjo marrdhënie nuk ju ka pëlqyer disa vajzave të shtëpisë të cilat shprehen se Sara është fallco dhe po e përdorë Bardhin.

Lidhur me këtë pretendim ka replikuar edhe Bardhi i cili shprehet:

“Është punë e imja individuale. Të gjithë vrapuan të flasin para meje. I falenderoj që u përkujdesët sepse ju kam miq dhe e vlerësoj. Unë me Sarën kemi ndenjur që në fillim bashkë, shkojmë mirë, kemi një afrimitet.”

Sara po ashtu shprehet se:

“Në këtë shptëpi janë lidhur shumë njerëz, por që sot janë me fëmijë dhe të martuar. E dyta, nuk më intereson, zero, se çfarë mendojnë banorët. Sa i përket marrëdhënies sime me Bardhin, nuk më pëlqen që flasin njerëz që nuk kanë një bisedë me mua. Arta diskuton besnikërinë time kur nuk ka folur n jëherë me mua”